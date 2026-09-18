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Una nueva terapia que combina dos fármacos muestra su eficacia contra el cáncer de endometrio de alto riesgo

El estudio de Vall d’Hebron ha logrado la desaparición completa del tumor en el 60% de los modelos tratados

Científica en el laboratorio

Una combinación de fármacos muestra eficacia contra el cáncer de endometrio | Antena 3 Noticias

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Cintia Martí
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Un estudio del grupo de Investigación Biomédica en Ginecología del hospital Vall d’Hebron, en Barcelona, ha observado que la combinación de dos fármacos podría mejorar el tratamiento del cáncer de endometrio de alto riesgo. De hecho, los resultados muestran cómo han conseguido la desaparición completa del tumor en el 60% de los modelos tratados.

El cáncer de endometrio es el más frecuente a nivel ginecológico. De hecho, en España se diagnostican cada año unos 7.000 casos y su incidencia continúa aumentando.

Para encontrar nuevas terapias, el equipo del Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR) ha impulsado un estudio en el que combina dos fármacos que ya están probados de forma independiente para otras indicaciones oncológicas. Se trata del fármaco SYD985, un anticuerpo que actúa contra HER2, un receptor que participa en el crecimiento y la supervivencia celular, y se ha conjugado con un fármaco citotóxico. El primero, el anticuerpo, permite identificar las células que expresan HER2 y dirigir hacia ellas el tratamiento. “Aunque el cáncer de endometrio no expresa HER2 en niveles tan elevados, este fármaco conjugado permite dirigir el tratamiento a las células que lo expresan y, gracias al fármaco citotóxico, amplificamos su efecto”, explica la doctora Valeria Tubita, investigadora postdoctoral del grupo de Investigación Biomédica en Ginecología del VHIR.

Dos fármacos ya conocidos abren una nueva vía

Este estudio se ha llevado a cabo con quince modelos animales en los que se implantaron distintos subtipos de tumores de pacientes con cáncer de endometrio. Los resultados reflejan que esta combinación de fármacos tiene un mayor efecto antitumoral que los tratamientos individuales. Así lo reflejan los datos: en el 60% de los modelos se observó la desaparición completa del tumor, mientras que con los individuales solo se consiguió en un 7% o 27%.

La doctora Eva Colás, co-jefa del grupo de Investigación Biomédica en Ginecología del VHIR, explica que es “especialmente interesante” que estos dos fármacos ya están aprobados de forma individual para su uso en el ámbito clínico, lo que permite, asegura Colás, no partir de cero. “El conocimiento que ya tenemos sobre estos tratamientos puede facilitar los pasos necesarios para llegar a las pacientes”, concluye.

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