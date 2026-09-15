España incorpora una tecnología 3D pionera para investigar el cáncer y otras enfermedades

Una nueva dimensión para estudiar las células

La investigación genética da un nuevo paso con la llegada a España de una tecnología que permite estudiar las células en tres dimensiones y analizar qué ocurre en su entorno natural. El sistema se ha instalado en el Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG), en Barcelona, y es el primero de estas características que funciona en España y el tercero disponible en Europa.

La denominada transcriptómica espacial 3D permite conocer qué genes están activos en cada célula y, además, dónde se encuentra esa célula dentro de un tejido. Esta información puede ayudar a comprender mejor cómo funcionan los órganos y qué cambios se producen cuando aparece una enfermedad.

Un análisis más cercano a la realidad del organismo

Hasta ahora, las técnicas de genómica espacial permitían estudiar la actividad genética manteniendo información sobre la localización de las células, pero con determinadas limitaciones en el grosor de las muestras.

La nueva plataforma permite trabajar con muestras de tejido intactas de hasta 20 veces más grosor que las analizadas con tecnologías espaciales anteriores. De esta manera, los investigadores pueden reconstruir una imagen tridimensional más completa de los tejidos y observar cómo interactúan las distintas células.

Esta perspectiva resulta especialmente relevante para estudiar procesos complejos en los que el entorno celular desempeña un papel fundamental, como ocurre en los tumores.

El primer estudio se centra en el cáncer colorrectal

El primer proyecto desarrollado con esta tecnología en el CNAG está centrado en el cáncer colorrectal, uno de los tumores más frecuentes. Los investigadores podrán analizar muestras de tumores primarios, metástasis y tejido sano para comparar qué ocurre en cada uno de estos escenarios.

El objetivo es identificar los cambios que se producen en las células durante la evolución de la enfermedad y comprender mejor los mecanismos relacionados con el crecimiento y la progresión de los tumores.

La plataforma también podría aplicarse al estudio de otras patologías, entre ellas los trastornos del sistema inmunitario y las enfermedades inflamatorias crónicas.

Del ARN a las proteínas

La tecnología no solo permite estudiar la actividad de los genes. También facilita el análisis de los mensajes de ARN que transmiten las instrucciones dentro de las células y de cómo estas instrucciones terminan convirtiéndose en proteínas.

Los investigadores podrán combinar así diferentes capas de información para construir mapas más completos del funcionamiento celular y de los procesos que tienen lugar dentro de los tejidos.

Esta información podría contribuir, a largo plazo, a identificar nuevos biomarcadores y a mejorar el conocimiento necesario para desarrollar tratamientos más personalizados.

Una inversión de casi 500.000 euros

La instalación de esta tecnología en el CNAG ha supuesto una inversión cercana a los 500.000 euros. La financiación procede de los fondos NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El centro, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Generalitat de Cataluña, pone estas capacidades de investigación genómica a disposición de hospitales y centros de investigación de toda España.