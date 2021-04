La vacuna de Pfizer reduce la mortalidad en un 98% en las residencias catalanas, según un estudio de 'The Lancet'

Un estudio pionero impulsado por la Generalitat de Cataluña e investigadores de la Universidad de Oxford y de la Universidad Autónoma de Barcelona ha concluido que la vacuna contra el coronavirus de Pfizer ha reducido la mortalidad de los usuarios de las residencias catalanas en un 98%, y en un 97% la posibilidad de ser hospitalizado después de la segunda dosis. El estudio, publicado por la revista científica 'The Lancet', es el primer trabajo mundial sobre la eficacia clínica de la vacuna de Pfizer en residencias geriátricas.

El estudio demuestra asimismo que el efecto de la vacuna de Pfizer en empleados de las residencias ha supuesto una bajada de los niveles de contagios del 95% en sanitarios, del 92% en personal residente, y del 88% en ancianos. Asimismo, el artículo especifica que la primera dosis ya genera una reducción de infecciones de entre un 50 y un 60% en toda la muestra estudiada.

Casi 30.000 usuarios de residencias

La muestra estudiada de la investigación incluye 28.594 usuarios de residencias, 26.238 empleados de esos centros y 61.951 trabajadores de la salud.

Asimismo, los investigadores explican que, aunque las vacunas han demostrado la eficacia en ensayos clínicos, aún quedan más investigaciones por hacer en entornos de rutina y en grupos de poblaciones habitualmente poco representadas en las muestras de estudio.

Cataluña pide retrasar la segunda dosis de Pfizer

Hoy la consellera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés, ha reclamado al Ministerio de Sanidad que se pueda retrasar unas semanas más la administración de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer para así poder administrar a más población la primera inyección, en un momento de incertidumbre con las dosis de Janssen y AstraZeneca.

En una rueda de prensa telemática, Vergés ha señalado que va a trasladar esta petición este próximo miércoles al Consejo Interterritorial, una demanda que Cataluña ya ha verbalizado con anterioridad y que la consellera ha desvinculado de la cancelación de la distribución de Janssen, que este miércoles llegaba a Cataluña.

Vergés ha apremiado al Ministerio de Sanidad a acordar ya este retraso de la segunda dosis de Pfizer para mejorar la vacunación: "No podemos perder tiempo, la covid no da tregua y no podemos eternizar estos debates que representan soluciones ante esta epidemia", ha apremiado.

