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Eduardo López, inmunólogo experto en hantavirus: "El individuo que está asintomático es correcto aislarlo"

El inmunólogo apunta en que si hay más ratones portadores del virus en algunas zonas, "el riesgo aumenta".

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Entrevista al inmunólogo experto en hantivirus, Eduardo López | Antena3 Noticias

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El inmunólogo Eduardo López analiza la situación del hantavirus pidiendo diferenciar entre riesgo real y alarma. Ha hablado sobre la llegada del crucero a Tenerife explica que tras fondear cerca del puerto es cuando "se van a aclarar varias cosas", explica, añadiendo que la prioridad es aplicar correctamente los protocolos y entender bien cómo se transmite el virus.

Según López, uno de los puntos clave es que las personas sin síntomas no suponen un riesgo: El individuo que está asintomático no contagia ni transmite el virus. Es correcto aislarlo, pero el riesgo para la población es cero". Aun así, insiste en la importancia de actuar con prudencia con los contactos estrechos. "Es correcto que esos individuos activen los protocolos de enfermedades infecciosas, especialmente el aislamiento respiratorio estricto, para evitar contagios", subraya.

El inmunólogo reconoce que pueden aparecer nuevos casos con el paso de los días, aunque destaca que el diagnóstico sea pronto. Explica que "con técnicas de PCR se detecta enseguida. El mayor contagio suele darse en los primeros días, con síntomas como fiebre alta o dolor de cabeza, y luego va disminuyendo". Además, apunta que "la buena noticia es que quien no tiene síntomas no contagia".

¿Más virulento?

Por otro lado preocupa que el virus haya cambiado. Algunos expertos como el microbiólogo argentino Gustavo Palacios, apuntan a que podría haberse vuelto más virulento. López pide prudencia porque "eso hay que estudiarlo", recordando el "brote importante en 2018-2019 y se pudo controlar, con una mortalidad similar a la actual".

Pone el foco en los ratones: "Hay que ver si tenemos una mayor población de ratones colilargos, que son los que portan el virus", ya que estos roedores pueden estar infectados toda su vida sin enfermar, pero sí lo transmiten. "Si hay más ratones en determinadas zonas, el riesgo aumenta", advierte. Sin embargo, matiza que la enfermedad sigue siendo poco frecuente: "Entre 2018 y 2026 hubo unos 644 casos, y este año llevamos alrededor de 46. La transmisión entre personas no es alta".

El cambio climático

Además ha expresado que "el cambio climático puede favorecer que los roedores circulen más". Por ejemplo, en Argentina, los casos suelen aumentar entre octubre y enero, y bajar a partir de abril. Pero este año la situación ha sido distinta porque "ha habido un abril más benigno, lo que podría haber permitido mayor actividad de los roedores". Esto podría explicar la aparición de casos en zonas donde no eran habituales, como Tierra del Fuego: "Hacía diez años que no se detectaban casos allí".

Finalmente, López añade a los superpropagadores, "individuos que eliminan más cantidad de virus y pueden contagiar más, sobre todo en espacios cerrados", y concluye en que en el barco "puede que haya habido una persona con gran capacidad de transmisión que facilitara el contagio", concluye.

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