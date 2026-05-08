Los motivos por los que el crucero del brote de hantavirus no se podría quedar en Cabo Verde

La posibilidad de que el crucero Hondius permaneciera en Cabo Verde tras detectarse casos sospechosos de hantavirus quedó prácticamente descartada desde el inicio por motivos técnicos, sanitarios y jurídicos internacionales. Así lo sostiene un informe elaborado sobre la gestión de la emergencia, que concluye que el archipiélago africano no reúne las condiciones necesarias para afrontar un brote de este tipo y que la evacuación hacia Canarias responde a los protocolos marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El documento explica que, ante una situación con riesgo potencial de propagación internacional, la coordinación de la respuesta no depende únicamente de los gobiernos implicados. El Reglamento Sanitario Internacional de 2005 establece que corresponde a la OMS coordinar las actuaciones y determinar qué territorio dispone de mayores garantías médicas y logísticas para atender a los pacientes y contener el posible brote.

Un sistema sanitario limitado

El informe subraya que Cabo Verde presenta importantes limitaciones estructurales para afrontar una emergencia epidemiológica compleja. Entre los principales problemas se encuentra la ausencia de unidades de aislamiento biológico de alto nivel, la falta de laboratorios especializados para analizar patógenos peligrosos y una capacidad reducida de cuidados intensivos avanzados.

El texto advierte de que un brote de hantavirus podría "desbordar con alta probabilidad" la red sanitaria caboverdiana, especialmente por tratarse de un país insular con menos recursos técnicos y menor disponibilidad de personal especializado en enfermedades infecciosas emergentes.

En Canarias hay dos hospitales referencia con áreas de aislamiento

Frente a ello, España cuenta con una infraestructura preparada para responder a situaciones de este tipo tras experiencias recientes como la gestión de casos de ébola en 2014 o la pandemia de COVID-19. El informe menciona específicamente a los hospitales Doctor Negrín, en Gran Canaria, y Universitario de Canarias, en Tenerife, como centros con áreas de aislamiento adecuadas para enfermedades importadas y capacidad para estabilizar pacientes de alto riesgo biológico.

Canarias permite activar mecanismos europeos

Uno de los argumentos principales del informe es que Cabo Verde no forma parte del Mecanismo Europeo de Protección Civil, el sistema comunitario que coordina evacuaciones médicas y despliegues sanitarios en crisis internacionales.

Esto significa que, si el Hondius permaneciera en aguas o territorio caboverdiano, no podrían movilizarse de forma inmediata recursos europeos especializados, como aeronaves medicalizadas, cápsulas de aislamiento biológico o equipos médicos internacionales financiados por la Unión Europea.

Sin embargo, al desembarcar en Canarias, territorio español y, por tanto, comunitario, sí se activa automáticamente el acceso a esos mecanismos de emergencia y a la red europea de cooperación sanitaria. El informe destaca que esta circunstancia permitiría incluso redistribuir pacientes entre distintos Estados miembros si fuera necesario.

Riesgo de expansión a África

El documento también alerta del riesgo de propagación regional si el brote no fuera contenido adecuadamente. La cercanía de Cabo Verde con rutas marítimas y aéreas del África occidental, junto con la fragilidad de algunos sistemas sanitarios de la zona, podría convertir un incidente localizado en una crisis sanitaria más amplia.

Además, el informe recalca la importancia de garantizar una trazabilidad epidemiológica rigurosa y un diagnóstico rápido. España dispone del Centro Nacional de Microbiología y de protocolos homologados por organismos europeos especializados, considerados esenciales para investigar el comportamiento del virus y acelerar posibles tratamientos.

La conclusión del documento es contundente: mantener el Hondius en Cabo Verde "no constituye una alternativa óptima" ni desde el punto de vista sanitario ni operativo.

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