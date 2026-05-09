España estrena el MIR de Medicina de Urgencias y Emergencias para transformar la atención hospitalaria

Ana Rodrigo todavía recuerda la sensación de pulsar el botón que cambiaría su vida. "Cuando adjudiqué la plaza supe que había tomado la mejor decisión", cuenta emocionada.

Con el número de orden 2613 del MIR, eligió Medicina de Urgencias y Emergencias en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, en Zaragoza, y se convirtió en una de las primeras médicas residentes de una especialidad recién creada en España.

Miguel Ángel Garrido también sabía que lo suyo estaba en Urgencias. "Al principio me interesaban otras áreas como Digestivo, Cardiología o Medicina Interna, pero cuando hice prácticas en Urgencias y vi el ritmo y la forma de trabajar, ya no me imaginaba haciendo otra cosa", explica el futuro residente del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, en Murcia.

Ambos forman parte de la primera generación MIR de Medicina de Urgencias y Emergencias, una especialidad aprobada oficialmente en España en 2024 y que estrena sus primeras plazas en esta convocatoria.

En la mayoría de los centros solo habrá un residente por promoción, lo que convierte a estos jóvenes médicos en pioneros de una nueva etapa sanitaria.

Pero, más allá del hito administrativo, detrás de esta primera promoción hay una generación de médicos que reivindica una forma distinta de entender la medicina.

"Ser urgencióloga es mi forma de ser un poco superhéroe", reconoce Ana Rodrigo. "Es ser esa primera mano que recoge a una persona en uno de los peores momentos de su vida". La joven médica asegura que lo que más le atrajo de las Urgencias fue precisamente esa combinación de intensidad, incertidumbre y cercanía con el paciente. "No tienes que esperar semanas para ver resultados. Puedes actuar en el momento, aliviar el dolor y ayudar de forma inmediata".

Una especialidad compleja

La especialidad exige una preparación especialmente compleja. El urgenciólogo debe dominar conocimientos de múltiples áreas médicas para responder ante situaciones muy distintas: desde estabilizar a un politraumatizado o intubar a un paciente inconsciente hasta atender un parto en una ambulancia o coordinar una emergencia extrahospitalaria.

"Tenemos que saber un poco de todo", resume Rodrigo. "No vamos a ser los mejores cardiólogos o anestesistas, pero sí tenemos que ser capaces de hacer ese primer manejo y tomar decisiones rápidas".

Esa versatilidad es precisamente una de las razones por las que durante años los profesionales reclamaron una especialidad propia. Hasta ahora, los servicios de Urgencias en España estaban integrados por médicos procedentes de Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna, Medicina Intensiva u otras áreas. El reconocimiento oficial de la especialidad busca dotar a estos servicios de una formación específica y homogénea.

"Esto también es importante para los pacientes", explica Garrido. "Así se garantiza que van a ser atendidos por personal con formación específica. Urgencias tiene ritmos, técnicas y patologías propias".

La creación del MIR de Urgencias supone además un cambio de mentalidad dentro de los hospitales. Estos nuevos residentes deberán aprender a desenvolverse en un entorno especialmente exigente, marcado por la presión asistencial, la rapidez diagnóstica y la toma constante de decisiones críticas.

Aun así, ninguno de ellos esconde la ilusión. "Somos conscientes de que nuestro desempeño va a marcar el rumbo de las futuras generaciones de urgenciólogos", afirma Garrido. "Ser los primeros es un honor, pero también una responsabilidad enorme".

"Somos un poco los residentes huérfanos"

La incertidumbre también forma parte de esta aventura. Al tratarse de una especialidad completamente nueva, los residentes no tendrán compañeros mayores de su misma especialidad que les sirvan de referencia.

Ella misma reconoce que algunos compañeros intentaron disuadirla de elegir Urgencias por la dureza del trabajo y las condiciones laborales. Sin embargo, nunca dudó. "Urgencias tiene algo muy especial. Aquí las jerarquías se difuminan mucho más y se trabaja realmente en equipo".

Con 82 plazas en esta primera convocatoria, la implantación será progresiva, pero el objetivo es consolidar la figura del urgenciólogo tanto en hospitales como en servicios de emergencias extrahospitalarias.

Mientras tanto, esta primera promoción ya asume que está escribiendo una pequeña página de la historia sanitaria española.

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