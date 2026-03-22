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Salud

INSOMNIO

El sueño se prepara, no viene de golpe

No hacer deporte, el uso de pantallas en la cama o el exceso de estrés influyen directamente en nuestro sueño.

El sueño se prepara, no viene de golpe

El sueño se prepara, no viene de golpe

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Marta Sasot
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Se calcula que más de 5 millones de españoles padecen, hoy en día, insomnio crónico o persistente; eso es un 14 por ciento de la población adulta. La pregunta es: ¿por qué dormimos tan mal?

Según los expertos, hay una serie de factores que influyen en nuestro sueño. "El exceso de estrés, malas rutinas como comer mal, hacer poco ejercicio o poca luz, inciden en el momento de acostarnos en que nuestro cerebro no puede desconectar y es cuando aparece el mal dormir", relata el doctor Eduard Estivill, especialista del sueño.

Por eso los profesionales aseguran que el sueño se prepara durante todo el día, no viene de golpe. Antes de acostarnos, aconsejan una serie de rutinas beneficiosas. Cenar pronto y no de forma copiosa o acostarse cada día a la misma hora son algunas de ellas, pero no las únicas. "El sueño se prepara así que, como mínimo, una hora antes de acostarnos hay que evitar rutinas nocivas, por ejemplo utilizar el teléfono móvil, ya que emite una luz azul que provoca la falta de secreción de melatonina, por eso hay que dejarlos fuera", explica Estivill.

Explican que lo ideal para "bajar revoluciones" es hacer cosas que ayuden a nuestro cerebro a desconectar: "Hay que hacer algo que no tenga que ver con tu profesión, algo que te desconecte, por ejemplo, escuchar la radio o leer un libro", añade el doctor. Es lo que se conoce como la higiene del sueño.

También aconsejan, para relajarse, hacer respiraciones o meditación, intentar reducir la cafeína y tomar siestas limitadas. Y una vez en la cama, lo mejor es utilizar ropa cómoda, que la habitación esté a oscuras, con una temperatura de entre 18 y 22 grados.

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