Seis nuevos casos de peste porcina elevan a 238 el número de positivos en Cataluña desde que comenzó el brote

Cataluña ha detectado seis nuevos casos de peste porcina africana en la última semana, lo que eleva a 238 el total de positivos desde el inicio del brote a finales de noviembre del año pasado en la zona de alto riesgo de la sierra de Collserola, en Barcelona.

Así lo ha detallado el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, que ha subrayado que el índice de positividad se sitúa en el 2,24% tras la captura de 397 jabalíes en los últimos siete días dentro del perímetro de control, fijado en un radio de 20 kilómetros.

En total, ya se han capturado 2.762 animales en esta zona, donde continúa desplegado un amplio operativo con cerca de 800 efectivos entre Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, guardas forestales y cazadores. Fuera de la zona de riesgo, la cifra de jabalíes abatidos en el conjunto de Cataluña se sitúa en 24.458.

El Govern anunció recientemente una inversión adicional de cinco millones de euros para reforzar el dispositivo de contención, con más personal y medios materiales destinados a frenar la propagación de la enfermedad.

Investigación por sabotajes

Durante su intervención, Ordeig también ha alertado de posibles actos de sabotaje en la zona afectada. Según ha explicado, se están investigando manipulaciones de pasos de fauna, trampas y vallas utilizadas en el control de jabalíes.

"Es un delito", ha advertido el conseller, que ha perdido la máxima colaboración ciudadana y ha recordado que está prohibido acceder al medio natural en las áreas restringidas.

Restricciones en 18 municipios

El foco de Collserola, un entorno con mucha población, mantiene activas restricciones en 18 municipios. Las autoridades insisten en la necesidad de limitar al máximo la actividad humana en estas zonas para facilitar el trabajo de los equipos desplegados.

"Cuanto más rápido vayamos y dejemos trabajar a los profesionales, más rápido podremos abrir el parque y las zonas afectadas", ha señalado ORdeig, que ha apelado a la responsabilidad colectiva para contener el brote.

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