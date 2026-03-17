Gafas de realidad virtual para combatir el miedo a las agujas

En el Hospital General Universitario de Elche y en los centros de salud de la ciudad han implantado una herramienta para ayudar a los pacientes que tienen miedo a las agujas. Les colocan unas gafas de realidad virtual para rebajar la ansiedad. "Esto es un estudio que se ha hecho en el hospital, en hematología. Lo que se pretende es minimizar esa ansiedad que genera una extracción, lo que llamamos hematofobia" explica Encarna Agulló, coordinadora de enfermería.

Las gafas se utilizan para la extracción de sangre, vacunas u otras operaciones cotidianas en las que se requiera el uso de agujas. Antes del pinchazo la enfermera pregunta al paciente su estado de ansiedad. Después, vuelven a hacerle la misma pregunta. En la mayoría de casos afirman que su nivel de ansiedad es menor que al principio.

"Creemos que sí que es efectivo. Las enfermeras antes de pinchar a una persona o hacer una extracción ya trabajamos el tema de la ansiedad. Pero con las gafas de realidad virtual se ha comprobado que mejora aún más" asegura Encarna.

Reduce la ansiedad sin fármacos

El paciente puede elegir entre dos escenarios: playa o montaña. Mientras la enfermera le pincha las gafas le muestran uno de esos dos paisajes idílicos que le ayudan a evadirse y no pensar en lo que le están haciendo en el brazo.

Esta iniciativa consigue mitigar la ansiedad de los pacientes sin tener que recurrir a algún fármaco, lo que humaniza la asistencia sanitaria. Además, al reducir la ansiedad se facilita la extracción de sangre y se reducen las situaciones de tensión. El paciente está más tranquilo y los profesionales de la enfermería pueden hacer mejor su trabajo.

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