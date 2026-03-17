Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

AVANCE CIENFÍTICO

Avance revolucionario con electrodos: logran que un paciente con ELA y otro con cuadriplejia vuelvan a escribir

Un estudio de la revista americana 'Nature Neuroscience' desvela que dos pacientes con parálisis han logrado escribir a gran velocidad y sin apenas fallos.

Imagen de un cerebro humano

Imagen de un cerebro humanoPexels

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

Dos personas con parálisis han conseguido volver a escribir rápidamente y sin apenas fallos tras el implante de electrodos conectados al cerebro. Neurocientíficos estadounidenses han logrado diseñar una interfaz cerebro-máquina que permite comunicarse escribiendo en un teclado con la mente. El ensayo se ha llevado con éxito en dos pacientes con parálisis según detalla la revista científica 'Nature Neuroscience'.

Los científicos implantaron matrices de microelectrodos en la corteza motora de dos participantes con tetraplejia. Uno de ellos con esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA y el otro paciente con una lesión cervical de médula espinal que interrumpe la conexión entre cerebro y músculos de cuello para abajo.

La intervención se centró en registrar la actividad neuronal correspondiente a la intención de mover cada dedo. La zona elegida para el implante fue el área responsable del control voluntario de las manos, donde se activan patrones específicos cuando una persona intenta realizar una acción motora.

Un sistema de traducción cerebral-teclado

A partir del estudio de letras y señales, los investigadores entrenaron un sistema capaz de traducir la actividad cerebral en la selección de teclas de un teclado QWERTY virtual. Para ello, recurrieron a un algoritmo que interpreta las fluctuaciones neuronales y asigna, en función de la intensidad y forma, cuál sería la tecla presionada. "Basta con intentar teclear como lo hacía antes de la parálisis aunque los músculos ya no respondan", asegura el estudio.

El sistema registró avances enormes, uno de los dos pacientes logró escribir 110 caracteres por minuto, lo que equivale a 22 palabras por minuto. Una persona sin discapacidad promedia 180 caracteres. El segundo paciente, con un implante de menor cobertura cortical, alcanzó los 47 caracteres por minuto, ambos con tasas de errores muy bajas y bloques de texto completos sin fallo alguno.

Prueba de ensayo y error

Tras realizar ambos pacientes una prueba de treinta ejercicios, uno de los pacientes, un hombre de 48 años, consiguió reducir el número de errores a solo el 1,6%.

"Los errores más frecuentes fueron los que se producían entre teclas controladas por dedos adyacentes o entre movimientos que controlaban diferentes teclas con el mismo dedo", cuentan los investigadores.

El trabajo también exploró cómo influye la configuración del implante en el rendimiento. El paciente que alcanzó la mayor velocidad, tenía seis matrices de microelectrodos distribuidas en ambos hemisferios de la corteza motora.

El objetivo final

En este tipo de desarrollos, el objetivo principal es ofrecer una alternativa de comunicación para personas que hoy dependen de métodos lentos o físicamente desgastantes. Muchos usuarios con lesión medular, utilizan sistemas de seguimiento ocular que llegan a ser menos precisos.

Sin embargo, este tipo de interfaces promete una interacción más rápida, silenciosa y privada, con la posibilidad de integrarse con mensajería, correo electrónico o herramientas de sintetización de voz

Los investigadores concluyen que se trata de un estudio experimental y que su uso depende de superar varios desafíos, entre ellos la duración a largo plazo de los implantes, la reducción del número de electrodos necesarios y la posibilidad de simplificar los procedimientos de calibración para que un usuario pueda emplear el sistema sin asistencia permanente de un especialista. También advirtieron que su uso debe evaluarse caso por caso y considerar los riesgos quirúrgicos.

El avance abre la posibilidad de reconstruir un canal de comunicación directo para quienes perdieron la movilidad y el habla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Científicos de Granada crean una córnea artificial con escamas de pez para no depender de la donación de órganos

Implante de córnea con escamas de peces

Publicidad

Salud

Imagen de un cerebro humano

Avance revolucionario con electrodos: logran que un paciente con ELA y otro con cuadriplejia vuelvan a escribir

Cáncer de colon

Un descubrimiento científico abre nuevas vías para frenar la metástasis del cáncer de colon

El riesgo de usar ChatGPT como médico

El riesgo de usar ChatGPT como médico: no da importancia a más de la mitad de las emergencias sanitarias

Imagen de archivo de un tatuaje
TATUAJES

La ciencia alerta del rastro invisible de la tinta en pleno auge del tatuaje

Cáncer de próstata
Cáncer próstata

Una nueva prueba que hace "brillar" el cáncer de próstata podría evitar la mitad de las biopsias

La pequeña Laura con su tía, que le ha donado parte de su hígado
Trasplante

Una niña recibe parte del hígado de su tía en un trasplante con cirugía robótica en Córdoba

El Hospital Reina Sofía realiza una extracción hepática de donante vivo mediante robot para un trasplante infantil.

Investigadores del Hospital Vall d’Hebron Institut de Recerca
Antienvejecimiento

El óxido de cerio, el mineral industrial con poder antienvejecimiento

Un equipo de investigadores del Hospital Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha descubierto un mineral muy utilizado en la industria y en nuestro día a día, que podría ayudar con el envejecimiento.

Equipo de la investigación para congelar tumores de mama

El hospital de Lugo inicia una investigación para congelar tumores de mama: “Queremos demostrar que es una alternativa a la cirugía"

Perros detectores del cáncer de pulmón

Perros entrenados detectan el cáncer de pulmón a través del aliento

Consigue unas pestañas más densas con la técnica del volumen ruso

¿Usas sérum de pestañas? Estos son los riesgos que hay en algunos productos para mejorar su crecimiento

Publicidad