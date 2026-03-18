Terapias cognitivas
Juani, la robot humanoide que hace de terapeuta para niños con necesidades especiales en Gran Canaria
Liam es un niño de Gran Canaria que presenta un retraso en el desarrollo global. Sus padres lo comenzaron a notar cuando tenía ocho meses porque veían que no hacía las mismas cosas que otros niños de su edad, como ciertos movimientos o mantener el equilibrio, y comenzaron con las terapias.
Ahora, con seis años, Liam tiene problemas a la hora de desplazarse, y a veces pierde el equilibrio, por lo que acude dos veces por semana a un centro de atención temprana. Desde hace unas semanas su terapia se ha vuelto mucho más divertida y más amena gracias a la presencia de ‘Juani’, un innovador robot humanoide diseñado para acompañar e interactuar con niños y niñas con dificultades neuromotoras. “El robot en este caso hace de coterapeuta, no es una terapeuta normal pero da un impulso para que los niños hagan las actividades a través del juego”, explica Iraya Padrón jefa del servicio de rehabilitación y atención temprana del centro San Juan de Dios.
Liam interactúa con el robot a través de distintos juegos que mejoran su desarrollo físico y cognitivo: “A nosotros se nos hace más fácil en las tareas en casa como lavarse los dientes o ponerse los pantalones, lo hace más independiente”, explica su padre. “Hola Liam, tienes buena cara”, le dice la robot Juani antes de empezar una de sus sesiones de terapia.
Con ella hace comienza una serie de juegos, primero para mejorar su capacidad motriz tocándose distintas partes del cuerpo que le va indicando el robot; continúa con una serie de preguntas que el niño responde en una tablet, y para terminar, un ejercicio de baile.
“Hemos notado sobre todo que funciona muy bien a nivel cognitivo, no solo ayuda a nivel motor”, asegura Mariana León, coordinadora atención temprana del centro San Juan de Dios, que explica que en poco tiempo el robot incorporará también la IA para mantener conversaciones completas con los niños. La presencia divertida de Juani anima a los niños a ir a terapia, convirtiendo la misma en un juego: “El robot los motiva”, dice Mariana.
Desde su llegada a Las Palmas hace casi dos meses, Juani se ha convertido en un elemento muy atractivo para los niños y muchos de ellos llegan al centro preguntando por ella. Se trata de un robot desarrollado por la empresa Inrobics y basado en robótica social, dotado de una cámara con la que enfoca el trabajo que el menor va realizando y analiza su coordinación, su capacidad de atención y sus niveles de reacción.
Terapias más eficaces y motivadoras para niños
Esta tecnología se utiliza para diferentes tipos de terapia desde seguimiento de patrones de movimiento, discriminación de colores , corrección de errores de frases, conversación lenta y hasta baile.
Por un lado, realizan actividades motoras en las que el robot propone secuencias que los imitan, ofreciendo feedback inmediato para que sepan si lo están haciendo bien. Además, les da mensajes positivos como “Vas muy bien” o “Estoy encantada de trabajar contigo”, lo que aumenta su motivación y autoestima. Por otro lado, se desarrollan las actividades cognitivas y de lenguaje, como identificación de colores, control de impulsos o corrección de frases.
Aunque en un principio fue ideado para mejorar la movilidad, se ha descubierto que también es muy útil para niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista), ya que mejora mucho la atención.
En este momento ya lo utilizan 30 niños de Gran Canaria, tienen previsto que dentro de poco sean 60 y están seguros de que la cifra irá en aumento.
“Los grados de articulación que nosotros podemos ver con un goniómetro o a ojo, el robot nos permite hacer un informe al final del proceso y notamos mejoras a nivel articular sobre todo”, explica Iraya Padrón jefa del servicio de rehabilitación y atención temprana del centro San Juan de Dios. El robot permite crear un perfil para cada niño, donde se van registrando los resultados y se hace un seguimiento y una comparativa en el tiempo con datos objetivos para ver su evolución.
