Las piruletas que podrían diagnosticar el cáncer de boca

Diagnosticar el cáncer de boca puede implicar colocar una cámara flexible en el extremo de un tubo a través de la nariz o la boca y tomar una biopsia para realizar la prueba. Se trata de un procedimiento invasivo y que puede llegar a ser doloroso. Sin embargo, varios científicos estudian la posibilidad de crear una piruleta con sabor que podría diagnosticarlo.

Aseguran que esta piruleta podría ser una alternativa más rápida. Se podría usar en pacientes de atención primaria, como en las consultas de médicos de cabecera. La piruleta en sí está hecha con un material conocido como hidrogel inteligente desarrollado por científicos de la Universidad de Birmingham.

Hecha con hidrogel inteligente

El objetivo es que el paciente chupe la piruleta y se transfiera una muestra de saliva en el hidrogel. Este material actúa como una red de pesca que "atrapa" proteínas, que podrían ser biomarcadores de cáncer.

"Los hidrogeles inteligentes tienen un potencial realmente interesante para diagnosticar el cáncer de boca. Se pueden moldear fácilmente en formas sólidas para atrapar proteínas en la saliva. Estamos muy emocionados de comenzar la siguiente fase de este proyecto", explica el doctor Ruchi Gupta, profesor asociado de biosensores en la Universidad de Birmingham.

"Esperamos ser los primeros en fabricar un dispositivo que sea mucho más amable para diagnosticar el cáncer de boca para los pacientes y más fácil de usar para los médicos de cabecera", añade.

El proyecto ha recibido un total de 350.000 libras esterlinas de financiación de Cancer Research UK y el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas. Asimismo, el doctor Gupta explica que el equipo se encuentra analizando grupos focales para determinar los sabores de las piruletas.

El doctor Iain Foulkes, director ejecutivo de investigación e innovación de Cancer Research UK, dijo que "las biopsias y la nasoendoscopia son el estándar de oro para diagnosticar el cáncer de boca, pero su realización requiere una gran habilidad y puede resultar desagradable para los pacientes". "Queremos una prueba alternativa precisa, más rápida y más amable que pueda ayudarnos a diagnosticar antes los casos de cáncer de boca", añadió.

Se trata de una prueba dolorosa, a la que muchos pacientes no están preparados. Es el caso de Rachel Parsons, de 52 años. Necesitaba una biopsia después de ser remitida al Hospital Universitario de Coventry con un bulto en la mejilla en 2008.

La mujer aseguró que no estaba preparada para el procedimiento, que resultó doloroso. "No tenía idea de qué era realmente una biopsia. Me pusieron el tipo de inyección que te ponen en el dentista y cuando pasó el efecto me dolía mucho porque necesitaba puntos", explicó.

Síntomas del cáncer de boca

Según el Servicio Nacional de Salud, el cáncer de boca tiene diferentes síntomas. Entre ellos se encuentra una úlcera bucal en la boca que dura más de tres semanas, una mancha roja o blanca dentro de la boca, un bulto dentro de la boca en el labio, dolor dentro de la boca, dificultad para tragar y hablar o la pérdida de peso.

