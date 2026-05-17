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HANTAVIRUS

El paciente español con hantavirus ingresado en el Gómez Ulla mejora y apenas tiene síntomas

El hombre de 70 años permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel desde el pasado lunes.

Imagen del Hospital G&oacute;mez Ulla de Madrid

Imagen del Hospital Gómez Ulla de MadridReuters

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Iman Benataya
Publicado:

El único paciente español diagnosticado con hantavirus se encuentra mejor y evoluciona favorablemente, sin apenas síntomas, según han informado este domingo fuentes del Ministerio de Sanidad.

El hombre de 70 años, ingresado en el hospital Gómez Ulla de Madrid, permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) desde el pasado lunes, cuando dio positivo. Según marca el protocolo de manejo del brote de hantavirus aprobado por la Comisión de Salud Pública, seguirá allí hasta su recuperación clínica.

Respecto al resto de los trece compañeros del buque Hondius aislados en el mismo centro, se les practicará una segunda prueba PCR previsiblemente mañana, lunes, cuando se cumple una semana de la realización de la primera, conforme al protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.

Si el resultado es negativo, podrán comenzar a salir de sus habitaciones y acceder a zonas comunes de la planta en la que están ingresados, así como recibir visitas de sus familiares, siempre bajo las medidas de protección y prevención establecidas por las autoridades sanitarias.

Negativo las mujeres de Barcelona y Alicante

Paralelamente, las mujeres de Barcelona y Alicante que compartieron un vuelo de Johannesburgo a Países Bajos con una de las fallecidas por hantavirus han resultado negativas en la cuarta PCR que se les realizó este sábado. Sin embargo, como no están ingresados en una planta exclusiva, como sí lo están los 13 pasajeros del Hondius del Gómez Ulla, no es posible flexibilizar de la misma forma su cuarentena.

Estos dos casos, tras una semana de aislamiento y sin síntomas, podrán recibir visitas de sus familiares desde mañana, lunes. Si su evolución es favorable, una nueva PCR vuelve a resultar negativa y no hay contraindicaciones; a partir del 23 de mayo podrán continuar la cuarentena en sus domicilios al cumplirse ya 28 días desde la fecha de exposición, que en su caso fue el pasado 25 de abril.

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