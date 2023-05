La OMS decreta el fin de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud ha dado por finalizada la emergencia de salud pública mundial por la pandemia de coronavirus debido a la "notable reducción" de casos graves y muertes relacionadas con el covid-19.

Así lo ha anunciado recientemente Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud.

"Ayer, el Comité de Emergencia se reunió por decimoquinta vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo", ha declarado Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien reconoce que ha sido "una decisión tomada con precaución" y que volverá a "declarar la emergencia si la situación cambia".

¿ha desaparecido el virus?

No obstante, la OMS recuerda que el virus "llegó para quedarse" y que, a pesar de esta tendencia continuada a la baja que ha permitido decretar el fin de la emergencia, medidas de seguridad como mantener la distancia interpersonal o el uso de mascarillas en determinados espacios, sobre todo cerrados, siguen siendo recomendables.

La Organización Mundial de la Salud pone en manos de los países la responsabilidad a la hora de seguir gestionando un virus que, aunque ya no es pandémico, seguirá conviviendo con nosotros durante muchos años. Por tanto no, el virus aún no ha desaparecido.

Tres años de restricciones, incertidumbre y horror

La pandemia de coronavirus marcó un antes y un después en todo el planeta. Provocó millones de muertes en todo el mundo y cambió la forma de relacionarnos. También afectó de forma notable a la economía del país.

Casi siete millones de muertes

La pandemia de coronavirus se ha llevado la vida de casi siete millones de personas en todo el mundo y más de 700 millones de personas han sido diagnosticadas de covid-19 a lo largo del planeta.