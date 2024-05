Nueva alerta sanitaria: se ordena la retirada inmediata de estos famosos cosméticos en España

Retirado del mercado un lote del cosmético 'Serum firmeza' de la marca Nectar of Bio – Les Cosmétiques Design Paris, comercializado por Carrefour. El producto presentaba contaminación microbiológica, tal y como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) alertó hace varias semanas.

Inicialmente, la AEMPS, a través del Sistema de Intercambio Rápido de Información de la Unión Europea (Safety Gate – RAPEX), indicó que era el lote número 249999 el afectado, pero ahora el distribuidor del producto ha confirmado que el lote afectado es el 1249999 y que las unidades afectadas ya han sido retiradas de los puntos de venta a nivel nacional.

Tras una inspección del producto, se ha detectado la presencia de bacterias aerobias mesófilas, levaduras, mohos y la bacteria Burkholderia cepacia. Esta bacteria puede presentar riesgos para personas con problemas respiratorios o con el sistema inmunológico debilitado. Causa frecuentemente neumonía en pacientes con enfermedades debilitantes pulmonares como la fibrosis quística o inmunocomprometidos como, por ejemplo, por la enfermedad granulomatosa crónica.

Según la alerta sanitaria, el producto ha sido distribuido en España por Carrefour. Esta cadena multinacional de distribución francesa ya ha informado de que ya ha adoptado algunas medidas, como el cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación de todas las unidades puestas en el mercado.

Detalles del producto afectado

El producto afectado por esta alerta es:

Nombre: 'Serum firmeza' .

. Marca: Nectar of bio – Les Cosmétiques Design Paris .

. Número de lote: 1249999 .

. Puntos de venta: este producto se vende en las tiendas del grupo Carrefour (hipermercados Carrefour, supermercados Carrefour Market, supermercados Carrefour Express, y estaciones de servicio Carrefour).

Recomendaciones para los consumidores

Si vas a comprar este producto, asegúrate de que el que elijas no sea del lote afectado. Para ello, comprueba el número, que debe figurar en el cartón del envase del producto. Si ya has comprado este cosmético, mira qué número de lote presenta. Si tienes una de las unidades del lote 1249999 del producto afectado, no lo uses y devuélvelo al punto de compra.

Si ya lo has utilizado, la recomendación es que dejes de usarlo. Si, derivado de su uso, has encontrado algún efecto no deseado relacionado con el producto, notifícalo al Sistema Español de Cosmetovigilancia (SECV) a través de 'NotificaCS', una portal que permite la notificación de efectos no deseados relacionados con productos cosméticos, concebido para que puedan realizar notificaciones no solo los profesionales sanitarios, sino también los ciudadanos que utilicen productos cosméticos. Este sistema es uno de los más consolidados a nivel europeo.

Una vez dentro del sistema 'NotificaCS', se deberá rellenar un formulario rápido y sencillo, adaptado a cada perfil: ciudadanía o profesional. Ten en cuenta que, cuanta más información ofrezcas, mejor será. El objetivo de recopilar, registrar, evaluar y hacer un seguimiento de todos los efectos no deseados es conocer su naturaleza y frecuencia para poder tomar las medidas necesarias para prevenir su aparición y proteger la salud pública.

