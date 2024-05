Nueva alerta alimentaria en un producto procedente de España: encuentran altos niveles de cadmio en estos calamares

Francia ha dado la voz de alarma sobre un producto pesqueroprocedentes de España. Se trata de unos calamares capturados en Portugal y en el aviso notificado al Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rasff) se señala que los niveles de cadmio que presentan son superiores a los autorizados.

Según notificaron las autoridades francesas se detectó 1,705 miligramos de este metal pesado por kilo cuando lo permitido es de 1 miligramo. Esta cantidad ha hecho que la alerta sea considerada como "potencialmente grave" aunque lo cierto es que el mismo Rasff avisa de que lo más probable es que este producto ya no se encuentre en el mercado. Lo que no ha trascendido es si se ha tomado o no alguna medida.

¿Qué es el cadmio?

El cadmio es un metal pesado que se encuentra en el agua, tierra o el aire. A través del consumo de pescado, marisco, carne y vegetales con altas concentraciones de cadmio este material puede llegar al cuerpo humano.

El cadmio es carcinogénico y genotóxico y hace especial daño a los riñones y pulmones. El cadmio no se puede eliminar una vez acumulado en el alimento, por lo que la principal forma de reducir su exposición es disminuyendo las emisiones industriales y agrícolas de cadmio al medio ambiente.

Los síntomas tras una ingesta aguda de cadmio son dolor agudo abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza y/o vértigo. Tras una exposición a dosis elevadas, pueden producirse lesiones hepáticas y renales.

Los síntomas tras una toxicidad crónica incluyen alteraciones respiratorias y cardiovasculares, disfunción e insuficiencia renal, desórdenes en el metabolismo del calcio, y enfermedades óseas tales como osteoporosis y fracturas óseas espontáneas, bien por acción directa o como resultado del daño renal.

El Rasff alertó también de que se encontraron altos niveles de mercurio en un atún rojo refrigerado que provenía de España. En este caso fue Italia quien dio la voz de alerta, según los datos que se conocen presentaba 2,2 ± 0,3 microgramos por kilo de mercurio, a pesar de que el máximo permitido es 1 mg/kg - ppm.

Otras alertas alimentarias

En lo que va del mes de mayo la de los calamares es la sexta alerta alimentaria registrada. Por fallos en el etiquetado la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)advirtió de la presencia de avellanas no incluidas en el etiquetado de cañas de chocolate. Concretamente de la marca Abiarjo. Este producto se distribuyó en la Comunidad Valenciana. También se detectaron proteínas de leche, no aptas para alérgicos, en tortas de aceite de oliva virgen extra de la marca Inés Rosales y galletas María de Hacendado.

La Aesan también dio el aviso de la presencia de ingredientes no aptos para el consumo humano en encurtidos de una marca española distribuida en varias comunidades autónomas. Se trata aceitunas partidas Jaén y piparras dulces en aceite de oliva de la marca CORBÍ.

