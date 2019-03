México retira los saleros de los restaurantes para combatir la hipertensión

Los saleros suelen presidir las mesas de los restaurantes, pero esta costumbre ha desaparecido en México con el objetivo de evitar la hipertensión.

¿Sería posible en España? "Si me quitan el salero ya no me gusta la cocina", dice una mujer. "Cada uno es libre de tomar lo que quiera", afirma otra.

Miquel Sánchez, jefe de cocina, afirma que actualmente la mayoría de los comensales suelen utilizar el salero. La OMS aconseja ingerir 5 gramos de sal al día. "Una comida más sosa puede disminuir la tensión arterial", dice Josep Closas, médico del Hospital de Viladecans.

El caso de México no es el único para intentar inculcar habitos saludables a la población. En EEUU, se lucha para limitar el tamaño de los refrescos con campañas publicitarias y Dinamarca, Noruega, Australia y Finlandia aplican impuestos a los productos con exceso de grasas saturadas.