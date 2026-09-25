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Madrid conecta a farmacéuticos y médicos para mejorar la seguridad de los medicamentos

El nuevo servicio recibe el nombre de MAEP, siglas de Mensajería Asíncrona Entre Profesionales, y permitirá resolver dudas relacionadas con tratamientos, dosis, alergias o posibles duplicidades de medicamentos.

Imagen de archivo de varios medicamentos en una farmacia

Madrid conecta a farmacéuticos y médicos para mejorar la seguridad de los medicamentos | EUROPA PRESS

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un nuevo sistema de comunicación directa entre las farmacias comunitarias y los médicos de la sanidad pública, con el objetivo de mejorar la seguridad de los pacientes durante la dispensación de medicamentos.

La herramienta permitirá resolver dudas relacionadas con tratamientos, dosis, alergias o posibles duplicidades de medicamentos. El nuevo servicio recibe el nombre de MAEP, siglas de Mensajería Asíncrona Entre Profesionales. Se trata de una plataforma digital que facilita el contacto entre farmacéuticos y facultativos, cuando surge alguna incidencia o cuestión relacionada con la medicación de un paciente.

A través de este sistema, los farmacéuticos podrán enviar consultas directamente a los médicos responsables, siempre vinculadas a un paciente concreto. También tendrán acceso a las respuestas y notificaciones relacionadas con las incidencias comunicadas anteriormente. De esta manera, se pretende conseguir una comunicación más rápida y organizada entre ambos profesionales.

El principal objetivo de la iniciativa

La iniciativa busca prevenir posibles problemas derivados del uso de medicamentos. Entre las situaciones que pueden generar consultas se encuentran las dosis que puedan resultar incorrectas, la coincidencia de varios medicamentos con efectos similares o las posibles alergias, y contraindicaciones detectadas en el momento de la atención farmacéutica.

Además de reforzar la seguridad, la plataforma pretende facilitar la toma de decisiones clínicas y mejorar la continuidad de la atención que reciben los pacientes. La comunicación entre los distintos profesionales sanitarios permitirá que las dudas puedan resolverse, sin necesidad de interrumpir o retrasar innecesariamente los tratamientos.

El proyecto se enmarca en la colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Ambas instituciones buscan reforzar el trabajo conjunto entre los profesionales, y avanzar hacia un sistema sanitario más coordinado y conectado.

Con la puesta en funcionamiento de MAEP, las farmacias dispondrán de una nueva vía para trasladar incidencias y consultas a los médicos de la sanidad pública, favoreciendo una atención más coordinada y centrada en las necesidades de los pacientes.

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