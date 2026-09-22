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La Universidad de Santiago desarrolla una app para dejar de fumar desde casa en ocho semanas

Este método ya ha conseguido que más de 17.000 pacientes dejen el tabaco con una intervención que combina la tecnología con técnicas psicológicas.

La Universidad de Santiago lanza una aplicación para dejar de fumar

La Universidad de Santiago lanza una aplicación para dejar de fumar Antena 3 Noticias

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Úrsula Lorenzo
Úrsula Lorenzo
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Se trata de un lanzamiento revolucionario. A través de la tecnología, desde casa, y en ocho semanas. La Unidad de Tabaquismo y Trastornos Adictivos de la USC se sitúa como un referente nacional e internacional en la materia con una aplicación íntegramente online y financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, es decir, gratuita para el usuario.

El objetivo está claro: combatir las más de 52.000 muertes anuales que causa el tabaco en España. Fumar continúa siendo una de las principales epidemias de salud pública en España, con un saldo trágico: 142 muertes diarias evitables. Ahí es nada. Frente a esta realidad, el equipo de la Unidad de Tabaquismo y Trastornos Adictivos de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), bajo la dirección del profesor Elisardo Becoña y la coordinación de la profesora Ana López, pone en marcha esta innovadora herramienta terapéutica orientada a guiar a las personas fumadoras en el abandono definitivo del hábito.

"Muchas de las personas que fuman quieren dejar de fumar, pero, a veces, no saben cómo hacerlo o no encuentran el tratamiento que se adapte a sus necesidades", señalan los responsables del proyecto. La gran novedad del programa radica en su formato completamente digital. A través de una app diseñada específicamente por los expertos de la USC, los pacientes pueden completar el proceso en un periodo de ocho semanas sin necesidad de desplazamientos presenciales.

En España se producen al año 52.000 relacionadas con el tabaco

Las videollamadas son el gran arma de los terapeutas. Aunque evidentemente no son ellas en sí mismas. Se trata de una intervención que combina la tecnología con técnicas psicológicas contrastadas a lo largo de los más de 40 años de trayectoria de este centro. Ni más ni menos que 17.000 pacientes avalan sus resultados. 17.000 personas que han logrado dejar el tabaco gracias a esta aplicación. Asimismo, la terapia abarca un enfoque integral que va más allá de la adicción a la nicotina, abordando factores frecuentemente asociados al consumo de tabaco como el estrés, el bajo estado de ánimo o el sedentarismo.

Esta unidad de la USC se sitúa así como un referente nacional e internacional en la materia. Con el valor añadido de que este nuevo tratamiento, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, es totalmente gratuito para los usuarios.

Las personas interesadas solo tienen que dar el paso y decidir cambiar su vida. Un paso hacia la salud y la libertad. Porque no nos olvidemos, el tabaco es una cadena que nos ata a muchos niveles. ¿Cómo hacemos para inscribirnos? Se puede formalizar la solicitud por teléfono en el 881 81 39 39, o por correo electrónico. También a través del formulario disponible en su página web y perfiles de redes sociales. Todo es empezar.

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