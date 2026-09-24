Medir la glucosa sin pinchazos ya es posible con un dispositivo desarrollado en Sevilla

Medir la glucosa sin necesidad de extraer sangre y sin tener que pincharse el dedo cada vez que se realiza una medición ya es posible. La empresa tecnológica sevillana Igluco Tech ha presentado un dispositivo no invasivo desarrollado durante años de investigación junto a la Universidad de Sevilla y profesionales de los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena.

El dispositivo cuenta con marcado CE como producto sanitario conforme al Reglamento Europeo de Productos Sanitarios y está dirigido a adultos con diabetes tipo 2. La presentación que se ha celebrado en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, ha puesto en valor la colaboración entre investigadores universitarios, profesionales del sistema sanitario y la empresa tecnológica.

Una medición en unos segundos

El funcionamiento del dispositivo llamado GLUCUBE se basa en una tecnología de espectroscopía de infrarrojo cercano. El usuario únicamente tiene que introducir un dedo en el dispositivo. A través de la luz infrarroja, el sistema analiza la interacción de la luz con los tejidos y obtiene una estimación de los niveles de glucosa.

El resultado se muestra en el teléfono móvil a través de una aplicación en cuestión de segundos. De esta forma, se pueden realizar mediciones sin utilizar una lanceta ni una tira reactiva en cada lectura.

La aplicación permite además consultar la evolución de la glucosa a lo largo del día y relacionar los valores obtenidos con factores como la alimentación o la actividad física. Los datos pueden compartirse también con los profesionales sanitarios para facilitar el seguimiento a distancia.

No sustituye al glucómetro convencional

La diabetes es una enfermedad crónica en la que el organismo tiene dificultades para mantener los niveles de glucosa, el azúcar que circula por la sangre, dentro de unos valores adecuados. La diabetes afecta a unos 4,7 millones de adultos en España y alrededor del 97% de los casos corresponden al tipo 2.

Este dispositivo que permite realizar mediciones sin extracción de sangre tiene como objetivo facilitar un mayor número de controles durante el día y aportar más información sobre la evolución de la glucosa, pero no sustituir en todos los casos al glucómetro tradicional.

Detrás de este aparato hay una década de trabajo de investigadores e ingenieros. El proyecto nació en el entorno de la Universidad de Sevilla y en enero de 2019 la institución registró una patente nacional relacionada con el sistema de medición no invasiva.

En el desarrollo han participado investigadores del Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Sevilla y profesionales de los hospitales universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena. El proyecto acumula cinco estudios clínicos y más de 9.000 mediciones, según los datos facilitados por la compañía.

La tecnología está protegida mediante patentes en diferentes países y el proyecto ha contado también con financiación pública procedente de organismos como el CDTI, ENISA, la Junta de Andalucía y Red.es, además de fondos europeos.

Ya se puede adquirir en farmacias

GLUCUBE está dirigido a personas adultas con diabetes tipo 2 y ya se comercializa a través de la red de farmacias de Cofares. El precio recomendado del dispositivo es de 379 euros e incluye el kit necesario para la calibración, con un glucómetro capilar certificado y tiras reactivas. La aplicación móvil, necesaria para consultar los resultados, funciona mediante una suscripción que parte de 7,99 euros al mes. La compra del dispositivo incluye tres meses de acceso a la aplicación.

El objetivo de este lanzamiento es el de facilitar el seguimiento diario de la glucosa y reducir una de las barreras que pueden dificultar que algunos pacientes realicen controles frecuentes: los pinchazos necesarios para obtener una muestra de sangre.

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