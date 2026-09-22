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Crean un fármaco capaz de eliminar anticuerpos dañinos

Un equipo de investigadores del IDIBELL, el Instituto de Investigación de Bellvitge, trabaja en un nuevo fármaco capaz de eliminar determinados anticuerpos del organismo para evitar así que estas defensas jueguen en contra del paciente.

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Claudia Justes
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El tratamiento, denominado RA0127, ha sido desarrollado por la compañía biotecnológica catalana RemAb Therapeutics. El fármaco busca actuar directamente sobre estos anticuerpos para evitar sus efectos perjudiciales en determinadas situaciones.

“El objetivo es retirar del cuerpo humano estos anticuerpos que, en determinadas situaciones, dejan de proteger al paciente y pueden dificultar su respuesta frente a una enfermedad”, explica Rafael Máñez, director médico de la investigación.

Ocho millones de euros de financiación europea

El proyecto acaba de recibir ocho millones de euros de financiación europea para avanzar en su desarrollo clínico. Los fondos permitirán impulsar un ensayo internacional de fase 2 en distintos hospitales, trabajando ya con pacientes y con el objetivo de evaluar la eficacia del tratamiento.

El fármaco se administrará por vía intravenosa y el nuevo ensayo permitirá continuar estudiando su funcionamiento y sus posibles efectos en pacientes.

Una nueva vía frente a las bacterias resistentes

El desarrollo llega en un momento marcado por el aumento de la resistencia a los antibióticos, uno de los grandes retos de la medicina.

En las unidades de cuidados intensivos, las infecciones causadas por bacterias pueden ser especialmente difíciles de tratar. Ante esta situación, los investigadores trabajan en una estrategia diferente: en lugar de combatir directamente la bacteria, el objetivo es eliminar determinados anticuerpos que, en determinadas circunstancias, pueden favorecer la infección.

Se trata de un enfoque experimental que ahora entra en una nueva etapa de investigación con el inicio de los ensayos de fase 2.

El objetivo es seguir avanzando en el desarrollo de este tratamiento y comprobar su eficacia en pacientes. Una investigación que busca ofrecer una nueva alternativa frente a algunas infecciones graves y que pone el foco en actuar sobre el propio organismo para intentar mejorar la respuesta frente a la enfermedad. Durante esta fase, los investigadores analizarán el tratamiento en pacientes y continuarán estudiando su eficacia.

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