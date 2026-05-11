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CRISIS HANTAVIRUS

Fernando Clavijo: "Lo único que queríamos es que el barco estuviera en Canarias el menor tiempo posible"

Los dos positivos que se bajaron en Canarias, demuestran que teníamos razón al pedir test previos a la llegada del barco.

Fernando Clavijo

Entrevista a Fernando Clavijo en Espejo Público | Antena 3 Noticias

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Gracia López
Publicado:

Con la atención informativa centrada en el muelle de Granadilla por la evacuación de las personas que viajan a bordo del crucero donde se detectó un brote de hantavirus, la tensión política entre el Gobierno de Canarias y el del Estado ha escalado conforme pasaban las horas de fondeo del crucero MV Hondius.

El presidente del ejecutivo canario, Fernando Clavijo, ha defendido esta mañana en Espejo Público la posición de su ejecutivo en este choque de administraciones. "Una vez que decidieron traer el buque a Canarias, el desencuentro se produce porque no aceptaron realizar test previos al pasaje, ni que el tiempo de estancia en aguas del archipiélago fuera el menor posible. Ahora, con dos casos positivos ya de personas que iban a bordo, se demuestra que teníamos razón en hacer esa petición", ha explicado.

El pasado sábado noche la tensión política escaló cuando el ejecutivo canario manifestó su negativa a que el barco fondeara en el muelle tinerfeño y fue necesaria la intervención de la Dirección General de la Marina Mercante para autorizar en el último momento esta operación que se produjo finalmente a las 05:30 de la madrugada del domingo. Clavijo ha manifestado a Susana Griso que ante tantas dudas sobre los posibles riesgos, no querían tomar esa decisión "que la tomen ellos", ha dicho.

Se pronuncia sobre la polémica de las 'ratas nadadoras'

Y sobre la polémica de los ratones nadadores ha sido tajante: "Han querido ridiculizar, había riesgo y los propios informes del Ministerio de Sanidad no descartan que ese vector de contagio pudiera alcanzar tierra". Ha insistido además en que los expertos apoyaron que el buque estuviera aquí el menor tiempo posible. En ese sentido Clavijo ha lamentado que se hiciera pública una conversación privada con la ministra.

Asegura que la intención del ejecutivo regional que preside era salvaguardar la seguridad de la población canaria y que han actuado con lealtad, ha evitado entrar en polémicas de momento porque asegura que “ya habrá tiempo de evaluar lo ocurrido”

El amplio operativo dispuesto en el muelle de Granadilla, en Tenerife está dirigido por el departamento de Sanidad Exterior y en él participan más de medio millar de efectivos. "El Gobierno de Canarias se ha limitado a estar donde nos han colocado: en disponer de un dispositivo sanitario a la salidas del muelle para hacer frente a cualquier incidencia que se pudiera proceder", ha dicho Clavijo.

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