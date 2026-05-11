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Salud

Nuevo virus

Más de 100 pasajeros de un crucero se contagian de norovirus en mitad del Caribe

El crucero, que llega a Florida en los próximos días, ha reforzado la "limpieza y desinfección" dentro del buque y ha aislado a las personas infectadas.

Imagen de uno de los cruceros de Royal Caribbean

Imagen de uno de los cruceros de Royal CaribbeanEuropa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Más de 100 personas están enfermas con un norovirus a bordo de un crucero que partió de Florida, en Estados Unidos, la semana pasada y que tiene previsto regresar al estado en los próximos días. Este patógeno, conocido por provocar gastroenteritis aguda, causa varios síntomas como vómitos y diarrea.

Según señalaron los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades (CDC), un total de 102 pasajeros y 13 tripulantes del Caribbean Princess, que navega en las proximidades de las Bahamas, han notificado síntomas compatibles con la infección.

"Limpieza y desinfección" para contener el brote

Para contener el brote, el personal del navío aumentó la "limpieza y desinfección", aisló a las personas infectadas y consultó con las autoridades sanitarias tanto los procedimientos de "limpieza" como el reporte de los casos.

De acuerdo con el portal de seguimiento de cruceros CruiseMapper, el barco tiene programado llegar a Puerto Cañaveral, situado en la costa este de Florida, el próximo 11 de mayo.

En el buque van 3.166 pasajeros, por lo que el brote actual solo afecta a un 3% de los viajeros.

Vómitos, diarrea o dolor de cabeza son algunos de los síntomas del norovirus

Según los CDC, el norovirus es la principal causa de brotes de diarrea y vómitos en Estados Unidos. Además, también puede aparecer fiebre, dolor de cabeza y malestar general.

En la mayoría de los casos, la enfermedad dura entre uno y tres días, pero puede ser más delicada en personas mayores o niños pequeños.

Qué hacer para evitar el contagio

Dicho virus puede propagarse mediante el contacto directo con otras personas infectadas, el consumo de alimentos y bebidas contaminadas con dicho virus y al tocar superficies contaminadas.

Por tanto, la prevención depende de la higiene. Lavarse las manos con agua y jabón es la medida más importante. Además, es conveniente evitar compartir cubiertos, vasos, toallas o comida con la persona que esté enferma.

Los geles hidroalcohólicos también juegan un papel importante, pero frente a este virus, el lavado con agua y jabón es esencial ya que el norovirus puede resistir mejor que otros microorganismos a algunos desinfectantes comunes.

¿Está relacionado con el hantavirus?

No. El norovirus pertenece a la familia Caliciviridae. El hantavirus, a la familia Hantaviridae. Es decir, son patógenos sin relación taxonómica, con mecanismos de transmisión opuestos, órganos diana distintos y perfiles de mortalidad que no tienen nada en común.

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