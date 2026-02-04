Investigadores dan con un 'código secreto' para predecir el cáncer colorrectal

Según recoge la Sociedad Española de Oncología Médica, en 2026 se estima que alcanzara los 301.884 casos según los cálculos de REDECAN (Red Española de Registros de Cáncer), lo que supone un ligero incremento con respecto al año 2025. El cáncer de colon y recto será uno de los más frecuentes este año, con 44.132 nuevos casos.

No obstante, frente a esta situación, sigue habiendo buenas noticias. Un equipo de investigadores cordobés y malagueños ha dado con un 'código secreto' que predice el cáncer colorrectal.

Este descubrimiento abre una nueva vía para el diagnóstico precoz que podría realizarse a través de un análisis de sangre, evitando así pruebas más invasivas.

La clave está en los glóbulos blancos

El estudio detalla como los glóbulos blancos poseen una "firma" o patrón genético que cambia cuando una persona posee cuando una persona posee dicha patología.

Los expertos optaron por investigar los glóbulos blancos, las células del sistema inmunitario que circulan por nuestra sangre, en lugar del tumor. De esta forma, han descubierto un "código oculto" que revela los cambios que el cáncer provoca en el organismo mucho antes de que aparezcan los síntomas.

Un estudio con una efectividad del 92%

Según expone IBIMA, al analizar esas variaciones, el equipo consiguió distinguir entre personas sanas y pacientes con una efectividad del 92%, "una precisión muy superior a la de los métodos actuales de detección temprana".

Para descifrar la señal, han utilizado una técnica que examina las modificaciones químicas del ARN mensajero que regulan su estabilidad y su expresión. Así consiguieron estudiar como los glóbulos blancos "leen, interpretan y ensamblan las instrucciones genéticas".

Los investigadores estiman que los cambios en el material genético de los glóbulos blancos vienen del estado de inflamación cuando el cáncer empieza a desarrollarse, lo que altera el sistema inmunitario. Por lo tanto, "el cuerpo avisa antes de que el tumor sea visible" con su propio sistema defensa.

Con este descubrimiento, se podrán usar sensores biológicos para detectar el cáncer de manera temprana y poco invasiva con tan solo una muestra de sangre.

Este hallazgo ha sido liderado por Manuel Macías-González, investigador de IBIMA Plataforma BIONAND y del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, y por Hatim Boughanem del Instituto Maimónides de investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC). Ambos profesionales pertenecen al Centro de Investigación Biomédica en Red en Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) del Instituto de Salud Carlos III en Málaga.

Asimismo, el trabajo ha contado con la financiación del Instituto de Salud Carlos III, la Junta de Andalucía, los fondos europeos FEDER, el apoyo de programas de formación científica como el Plan Propio IBIMA y las becas Sara Borrell.

