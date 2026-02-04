Detectan otro virus similar al Nipah en murciélagos de Bangladesh potencialmente mortal

Una nueva investigación publicada en 'Emerging Infectious Diseases' descubre una nueva enfermedad en Bangladesh, que en un primer momento se vinculó al Nipah.

Cuando se detectó hace cinco años, se pensó que se trataba de un nuevo brote del virus del Nipah, pero en realidad podría deberse a otro virus potencialmente mortal procedente de los murciélagos. De hecho, la investigación parte del análisis de muestras de cinco pacientes internados en hospitales bangladesíes con un cuadro clínico compatible con una infección por virus Nipah, con síntomas tales como fiebre, vómitos, fatiga o problemas neurológicos.

Todos coinciden en algo, y es que habían consumido savia cruda de palmera datilera, un alimento dulce que suele ser fuente de contaminación con enfermedades que portan los murciélagos frugívoros. Sin embargo, lo que desencadenó todo es que las pruebas de laboratorio dieron un resultado negativo a la infección.

Estos pacientes recibieron el alta médica en pocas semanas, pero tres volvieron a reportar algunos síntomas. En 2024, uno de ellos sufrió un deterioro progresivo de su salud que acabó costándole la vida.

Lo que sufrieron estos pacientes fue una infección por orthoreovirus pteropino (PRV), otro patógeno que está de manera natural en los murciélagos.

Riesgo del virus Nipah

En cuanto al virus Nipah, el Ministerio de Salud Pública de Tailandia ha dado orden de intensificar la vigilancia y garantizar la existencia de suficientes suministros médicos y equipos de protección. Entre estas medidas hay viejas conocidas del COVID como el rastreo de contactos, campañas de información comunitaria y control de infecciones en centros sanitarios. Además, tanto Tailandia como Nepal y Hong Kong han implementado controles preventivos en aeropuertos.

El pasado 26 de enero de 2026, India notificó dos positivos en Nipah en el distrito de North 24 Parganas, en el estado de Bengala Occidental. Estos casos confirmados son los de un hombre y una mujer de entre 20 y 30 años, los dos sanitarios. Los síntomas comenzaron en diciembre de 2025. En la web de Naciones Unidas se publica que "según el último informe, uno de ellos muestra mejoría clínica, mientras que el otro permanece en estado crítico".

