El hospital La Fe de Valencia trasplanta 10 órganos, entre ellos 3 corazones, en un día

Salvar vidas. Es el objetivo diario de los profesionales que trabajan en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia. Están bien formados, entrenados y coordinados para que, cuando reciben el aviso urgente de que existe la posibilidad de trasplantar un órgano, desempeñen su tarea al más alto nivel.

Hace tan solo unas horas, llegaron a La Fe varias notificaciones que podían rescatar de la muerte a algunos de sus pacientes y un equipo de más de cien profesionales se puso manos a la obra para hacerlo posible con éxito. ¿El resultado? En un solo día han logrado realizar un total de diez trasplantes de órganos: dos cardíacos, uno pulmonar, uno hepático, dos renales, uno combinado cardiaco-renal y otro también combinado hepatorrenal.

Ana Tur, coordinadora de trasplantes del Hospital La Fe, ha destacado con un leve hilo de voz -consecuencia del cansancio acumulado tras las horas de intensa actividad asistencial- el "nivel y excelencia de todos los profesionales, los recursos y la logística de este hospital". "Sin todo ello, habría sido imposible", ha admitido, al tiempo que ha añadido que "es un trabajo de equipo donde la gente se ha coordinado y ha dado lo mejor de sí mismo consiguiendo un resultado espectacular que, únicamente, se puede hacer en sitios donde tienes profesionalidad, tranquilidad, tecnología, innovación y experiencia".

A la pregunta de cómo se alcanza algo así, Tur ha respondido que "se coordina con mucha experiencia pero es fundamental tener un equipo que responde" y "aquí tenemos un equipo de entusiastas que siempre están dispuestos a todo". "La base del éxito de este hospital es su humanidad", ha sentenciado.

Tur ha reconocido, "independientemente de los números", el valor y la generosidad de las familias de los donantes. Por este motivo, ha contado que a lo largo de su experiencia ha vivido "situaciones emocionales que tocan el corazón" porque resulta difícil describir con palabras esos instantes en los que "das con las familias y son ellas las que te dicen que lo que haga falta y se salven todas las vidas posibles".

"Por muchos años que lleves en esta profesión seguimos impactándonos por esto", ha confesado, manifestando en este sentido un "agradecimiento especial a todas las personas donantes y a sus familias" y reconociendo la importancia de "fomentar la cultura de la donación". "Hay ocho personas que han tenido una oportunidad, una esperanza de vida y creo que con eso nos tenemos que quedar", ha indicado.

En cuanto a su labor de organización, Tur ha explicado que el trasplante es "de horario anárquico, es decir, surge cuando surge y hay que organizarlo".

Como ha adelantado el diario Levante-EMV, en esta ocasión, se han tenido que coordinar con centros de otras comunidades autónomas. Todo ello supone el envío de equipos con ambulancia y medios aéreos en un dispositivo que requiere el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Una maquinaria en la que cada una de las piezas ha funcionado simultáneamente a la perfección y en el que todos los implicados saben que "el tiempo es fundamental", ha indicado Tur.

Así fue la milimétrica coordinación

El dispositivo arrancó el lunes por la tarde. Gracias a un único donante, procedente de otro hospital de la Comunitat Valenciana, se pudieron realizar tres trasplantes a tres receptores distintos como consecuencia de la coordinación entre los diferentes equipos que actuaron en las intervenciones. Primero, un trasplante cardiaco pasadas las 18 horas. Una hora más tarde se completó un trasplante hepático. Y a las 19.45 horas se hizo un trasplante pulmonar.

Paralelamente a esto, un equipo de cirugía cardiaca se estaba desplazando a otra comunidad autónoma para la obtención de un órgano destinado a un paciente de La Fe que se encontraba en situación de código cero. Se trata de una condición de pacientes cuya vida corre un riesgo inminente y que, ante la primera donación compatible, tienen prioridad absoluta en la asignación del órgano.

Igualmente, a partir de un donante se realizaron dos trasplantes combinados. En este caso un primer paciente que fue sometido a un trasplante cardiaco por la mañana y, tras estabilizar su situación clínica en Reanimación, pudo recibir un trasplante renal la misma tarde. Y un segundo paciente que fue intervenido también doblemente, de un trasplante hepático seguido de un trasplante renal.

Gesta histórica: tres trasplantes de corazón simultáneamente

En esta hazaña médica requiere un capítulo especial el trabajo realizado por el equipo dirigido por Juan Martínez, responsable de trasplantes cardiacos de La Fe. Todos ellos han logrado realizar tres trasplantes de corazón de manera simultánea. Según ha explicado Martínez, "el trasplante cardíaco es complejo porque el órgano que menos tiempo tiene para ser trasplantado es el corazón y debemos ajustar muchísimo los tiempos de extracción e implante del corazón. Siempre digo que es un milagro ver que un corazón que estaba latiendo en otro sitio lejos de aquí, de repente, empieza a latir en el pecho de otra persona en Valencia".

A juicio de Martínez la "fluidez" es la palabra que definiría el resultado de esta compleja labor que era "extremadamente difícil". Además, ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento a la atención y el esfuerzo de las decenas de profesionales, desde celadores a cirujanos, que han intervenido en este hito para "salvar la vida de los demás".

Por su parte, José Luis Poveda, gerente del Hospital La Fe, ha destacado que este "hito histórico" es "fruto de muchísimo trabajo, muchísimo talento, muchísima coordinación y muchísimos conjuntos de profesionales coordinados de una forma exhaustiva para que fuera posible en 24 horas realizar diez trasplantes que han salvado la vida a 8 personas".

Culminadas todas las intervenciones, los pacientes trasplantados están ingresados en la Unidad de Anestesia y Reanimación y continuarán con su vigilancia clínica y cuidados quirúrgicos postoperatorios en La Fe.

