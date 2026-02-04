La reina Letizia llama a humanizar la atención al cáncer con empatía y apoyo integral

Cada año se diagnostican en España 300.000 casos nuevos de cáncer. Es una tendencia al alza que se atribuye, entre otros factores, al envejecimiento de la población y a hábitos de vida menos saludables. "Estamos hablando de un proceso prolongado que exige tomar decisiones muy complejas", ha señalado la reina Letizia durante el acto institucional que este miércoles ha presidido en Madrid con motivo del día mundial dedicado a la enfermedad.

La Asociación Española contra el Cáncer, de la que la reina es presidenta de honor, ha presentado en el acto su nuevo modelo de humanización, siguiendo las peticiones de pacientes y familiares.

"Humanizar, en definitiva, es garantizar cercanía, acompañamiento y constancia durante todo el proceso", ha afirmado la reina al referirse a la necesidad de acompañar "de forma integral" a una persona con un diagnóstico de cáncer. Un acompañamiento que, según doña Letizia, "implica activar cambios sociales, legales, emocionales y también nutricionales" para cubrir todas las necesidades de la persona enferma, que ha recordado que son "cambiantes".

Defensa de la empatía

La reina, que ha llamado a no perder de vista la equidad, ha advertido contra asociar lo relacionado con el cuidado y la dignidad con debilidad o candidez. "A veces da la sensación de que se pone en duda la capacidad, o incluso la conveniencia, de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, lo que el diccionario dice que es la empatía", ha asegurado al defender que identificarse con el otro "implica mucho más que palabras: una acción responsable, voluntad y conciencia" por parte de todos los actores implicados, entre los que ha situado a la sociedad civil, las instituciones, las administraciones públicas y el sector privado.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha agradecido el compromiso de la reina y ha incidido también en la importancia de la empatía y la humanización en el acompañamiento a los enfermos. García ha recordado que se trabaja en que las asociaciones de pacientes tengan un papel en la toma de decisiones del sistema sanitario. La lucha contra el cáncer "necesita una sanidad pública fuerte", ha afirmado.

El presidente de la AECC, Ramón Reyes, ha llamado a poner a la persona en el centro. Y ha hecho un llamamiento a las administraciones a que implementen el modelo de atención integral. Reyes ha defendido el acompañamiento como pieza central y ha recordado que tiene que abordarse desde la equidad, "porque todos tenemos derecho a un diagnóstico rápido y los mejores cuidados".

