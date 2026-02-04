Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Día Mundial del Cáncer

La reina Letizia llama a humanizar la atención al cáncer con empatía y apoyo integral

Ha presidido el acto institucional de la Asociación Española contra el Cáncer, de la que es presidenta de honor.

La reina Letizia junto a pacientes de cáncer del programa Paciente con Voz

La reina Letizia llama a humanizar la atención al cáncer con empatía y apoyo integral | Casa de S.M el Rey

Publicidad

Ángel Carreira
Publicado:

Cada año se diagnostican en España 300.000 casos nuevos de cáncer. Es una tendencia al alza que se atribuye, entre otros factores, al envejecimiento de la población y a hábitos de vida menos saludables. "Estamos hablando de un proceso prolongado que exige tomar decisiones muy complejas", ha señalado la reina Letizia durante el acto institucional que este miércoles ha presidido en Madrid con motivo del día mundial dedicado a la enfermedad.

La Asociación Española contra el Cáncer, de la que la reina es presidenta de honor, ha presentado en el acto su nuevo modelo de humanización, siguiendo las peticiones de pacientes y familiares.

"Humanizar, en definitiva, es garantizar cercanía, acompañamiento y constancia durante todo el proceso", ha afirmado la reina al referirse a la necesidad de acompañar "de forma integral" a una persona con un diagnóstico de cáncer. Un acompañamiento que, según doña Letizia, "implica activar cambios sociales, legales, emocionales y también nutricionales" para cubrir todas las necesidades de la persona enferma, que ha recordado que son "cambiantes".

Defensa de la empatía

La reina, que ha llamado a no perder de vista la equidad, ha advertido contra asociar lo relacionado con el cuidado y la dignidad con debilidad o candidez. "A veces da la sensación de que se pone en duda la capacidad, o incluso la conveniencia, de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, lo que el diccionario dice que es la empatía", ha asegurado al defender que identificarse con el otro "implica mucho más que palabras: una acción responsable, voluntad y conciencia" por parte de todos los actores implicados, entre los que ha situado a la sociedad civil, las instituciones, las administraciones públicas y el sector privado.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha agradecido el compromiso de la reina y ha incidido también en la importancia de la empatía y la humanización en el acompañamiento a los enfermos. García ha recordado que se trabaja en que las asociaciones de pacientes tengan un papel en la toma de decisiones del sistema sanitario. La lucha contra el cáncer "necesita una sanidad pública fuerte", ha afirmado.

El presidente de la AECC, Ramón Reyes, ha llamado a poner a la persona en el centro. Y ha hecho un llamamiento a las administraciones a que implementen el modelo de atención integral. Reyes ha defendido el acompañamiento como pieza central y ha recordado que tiene que abordarse desde la equidad, "porque todos tenemos derecho a un diagnóstico rápido y los mejores cuidados".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Pedro Sánchez anuncia un decreto para frenar "chiringuitos" en la FP privada: "Formar técnicos o mecánicos no es un negocio cualquiera"

Pedro Sánchez

Publicidad

España

La alcaldesa socialista de Cartes (Cantabria) pide perdón y se compromete a acoger a los menores en el municipio

La alcaldesa de Cartes pide perdón tras la polémica por la apertura de un centro de menores migrantes

La reina Letizia junto a pacientes de cáncer del programa Paciente con Voz

La reina Letizia llama a humanizar la atención al cáncer con empatía y apoyo integral

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez anuncia un decreto para frenar "chiringuitos" en la FP privada: "Formar técnicos o mecánicos no es un negocio cualquiera"

Elecciones en Aragón 2026
Elecciones Aragón

¿Cuánto pagan por acudir a una mesa electoral en las elecciones de Aragón del 8 de febrero?

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una comparecencia pública. EFE/ Víctor Lerena
Plus Ultra

Zapatero niega haber mediado en el préstamo de 53 millones de euros para Plus Ultra

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, durante una comida mitin, en el Hotel Valdeherrera, a 1 de febrero de 2026, en Calatayud, Zaragoza, Aragón (España). Este acto se realiza en el marco de la campaña de las elecciones autonómicas de Aragón del 8 de febrero de 2026, donde Feijóo ha reforzado la candidatura de Azcón frente a la del PSOE, encabezada por Pilar Alegría. 01 FEBRERO 2026 ELECCIONES AUTONÓMICAS;CAMPAÑA ELECTORAL Ramón Comet / Europa Press 01/02/2026
Decretos

Feijóo cree que el Gobierno "estaba utilizando a los pensionistas para solventar sus problemas políticos"

El Gobierno ha pactado con el PNV un cambio en la moratoria antidesahucios que a Junts le parece insuficiente y a Podemos le indigna.

José Luis Ábalos y Koldo García
Tribunales

Las acusaciones del caso Koldo seguirán bajo la dirección del PP en el juicio de la trama de las mascarillas

La Sala Penal del Tribunal Supremo rechaza la petición de dos de las acusaciones populares, Vox y Liberum, de ir por separado.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece este martes en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) y las demás recientes incidencias ferroviarias

Óscar Puente, sin fecha para la reapertura del AVE Madrid - Sevilla, culpa al PP del "abandono" de Rodalies: "No se arregla en dos días"

Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

La explicación del Gobierno de por qué trocea el decreto para revalorizar las pensiones: "Hemos trabajado en todo momento para las soluciones"

Redes sociales

España va a prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años: "Los protegeremos del Salvaje Oeste digital"

Publicidad