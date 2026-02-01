¿Por qué el mal tiempo incrementa los dolores de cabeza y empeora el humor?

Cuando las temperaturasbajan de golpe, una borrasca irrumpe sin previo aviso o un cielo se cubre de nubes, el mal tiempo no solo se refleja en el paisaje. Para muchas personas, el cambio de tiempo también implica la llegada de dolores de cabeza intensos, sensación de fatiga, malestar general e incluso sentimientos de nerviosismo y mal humor. Pero, ¿por qué sucede esto?

Se calcula que entre un 30% y un 60% de la población es meteorosensible, lo que quiere decir que estas personas experimentan síntomas físicos o emocionales en respuesta a los cambios meteorológicos. Entre las dolencias meteorosensibles más destacadas se encuentra el mencionado dolor de huesos. Normalmente, suele pasar cuando se avecina un frente con lluvias después de una temporada de tiempo seco y suele tener relación con un aumento repentino de humedad en el ambiente.

Pese a que no hay ningún estudio científico que haya conseguido demostrar que esto sea así, el clima húmedo hace más perceptibles los síntomas de quienes sufren esas patologías.

Las personas con migrañas "pueden predecir cuando va a haber un cambio en el tiempo"

Aunque no hay ningún estudio sobre las enfermedades reumáticas, sí lo hay de los efectos del cambio de tiempo y la aparición de migrañas. Tal y como ha explicado la jefa de neurología del Hospital Vall d'Ebron, Patricia Pozo, hay "evidencias de que las personas con migraña se declaran hombres o mujeres del tiempo".

Esto quiere decir que todos ellos "pueden predecir cuándo va a haber un cambio en el tiempo". Pozo ha asegurado que "los ataques de migraña empiezan hasta 48 horas antes de que el dolor se inicie" y precisamente, esos ataques son más frecuentes cuando "baja la temperatura o hay un cambio en las mismas".

En concreto, ese cambio en la presión atmosférica provoca que "todo el flujo sanguíneo corporal se altere" y seamos "mucho más sensibles a mecanoreceptores".

¿Cómo se pueden minimizar los efectos?

Aunque estos síntomas no se pueden evitar, sí se puede minimizar su agresividad. Tal y como asegura la jefa de neurología, se puede tratar "con tratamientos preventivos" a los pacientes para reducir "el umbral de los ataques". En concreto, estos tratamientos ayudarían a controlar mejor "los factores externos". Según Patricia Pozo, todos estos tratamientos se podrían aplicar si "los pacientes que notan que el tiempo les afecta piden ayuda y acceden a nuestro sistema sanitario".

