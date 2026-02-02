Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La OCU denuncia la venta libre en webs de 'peelings' e inyectables que requieren supervisión profesional

Se están vendiendo de forma libre en algunas plataformas de comercio electrónico, a pesar de que no deberían ser accesibles al público general.

Una mujer haciéndose un tratamiento facialFreepik

Ángela Clemente
Publicado:

Este lunes, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado de que 'peelings' químicos y rellenos inyectables que requieren de supervisión profesional se están vendiendo de forma libre en algunas plataformas de comercio electrónico, a pesar de que no deberían ser accesibles al público general.

La OCU ha explicado a través de un comunicado que se trata de productos de estética que por su composición o concentración exigen la supervisión profesional, por lo que ha solicitado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) que investigue las páginas webs que venden estos productos por "posibles incumplimientos normativos y por el grave riesgo que supone su uso sin supervisión profesional".

Las webs de libre venta

La organización informa de que los 'peelings' químicos están disponibles para la venta libre en 'Etsy', 'Aliexpress', 'Temu' y 'Amazon', mientras que los rellenos dérmicos inyectables se comercializan en 'hyaluronicfillermarket.com' y 'fillermarket.com'.

Los 'peelings' contienen ácidos que actúan en capas medias o profundas de la piel en altas concentraciones, como el ácido glicólico o ácido tricoroacético: "Su uso sin supervisión profesional aumenta el riesgo de sufrir cicatrices hipertróficas o queloides, de una mala cicatrización y de despigmentación, entre otros", ha advertido la OCU.

También hay otros con soluciones de 'Jessner' con resorcinol, una sustancia prohibida en cosméticos, y rellenos dérmicos inyectables con ácido hialurónico y lidocaína, que requieren necesariamente una acreditación profesional, puesto que su administración indebida podría provocar infecciones cutáneas. La OCU también ha detectado "graves deficiencias en el etiquetado de varios de estos productos": ausencia de número de lote, instrucciones de uso, advertencias de seguridad y listado completo de ingredientes.

El portavoz de la OCU, Enrique García, señala que "se trata de productos que legalmente no se pueden vender a los consumidores y solo son accesibles para los profesionales, sin embargo están a disposición de los consumidores en determinadas webs y Marketplace de fácil acceso para todos".

Con todo, García precisa que "la OCU pide más campañas de control sobre la accesibilidad de estos productos para el público en general, ya que por sus características son muy peligrosos cuando se administran sin la debida supervisión de un profesional".

