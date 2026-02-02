Primer trasplante de cara del mundo con una donante que recibió la eutanasia

Carme fue de vacaciones a Canarias, relata que allí le picó un insecto, se le infectó y una bacteria le provocó necrosis, (muerte del tejido corporal ) afectando, entre otra partes, a su rostro. "Estuve en coma, estuve en 3 Ucis; al salir, la necrosis me había afectado a media cara, no podía comer, no podía respirar bien, no podía apenas ver. Además, físicamente era desagradable... no podía salir a tomar un café” relata.

Por eso cuando el doctor Joan Pere Barret, jefe de servicio de Cirugía plástica y Quemados del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, le ofreció la posibilidad del trasplante de cara, decidió seguir adelante. La particularidad este caso es que la donante era una mujer que iba a recibir la eutanasia.

Una donación antes de morir

"Como la eutanasia está programada con fecha y hora, el hecho de contar con tiempo nos permitió una planificación en 3D, no sólo de la receptora también de la donante. El equipo pudo sentarse y realizar modelos, a base de silicona, hacer pruebas, softwares, planificar las mejores opciones para ese match* explica el doctor.

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona se ha convertido en el primer hospital del mundo en realizar un trasplante parcial de cara gracias a la donación de una mujer antes de que se hiciera efectiva la PRAM ( prestación de ayuda para morir). La intervención se realizó en septiembre y fue un éxito.

El reto: la movilidad del rostro

"Es un trasplante muy complejo por eso se realiza en pocos centros, se necesitan muchos servicios médicos quirúrgicos. Se requieren técnicas de microcirugía. El trasplante de cara no es sólo colocar tejidos blandos, es dar función y sensibilidad al rostro, si no hay movilidad es sólo una máscara y eso sería un fracaso. Aquí hablamos de trasplantar estructuras, son músculos, son nervios, cartílagos, es conectarlos y eso es un proceso " cuenta Barret.

La paciente explica que poco a poco vuelve a tener calidad de vida: “Ahora mi vida es un poco mejor. Ya empiezo a comer .Ya veo sin problema. Y salir a la calle no me importa, puedo hacer vida normal " . Y añade: "Voy al fisio de cara.. Sé que estaré bien porque tengo que estar bien, ahora toca hacer los deberes. Me gustaba mucho reír, ahora me río de forma rara, pero me miro al espejo, hago muecas y empiezo a parecerme más.. hay que aplicarse, luchar y darlo todo" .

Tal y como marca la ley, la paciente nunca ha sabido quién era la donante: "Para mi hubiese sido difícil conocerla, así que mejor de esta forma, pienso en ella, le doy las gracias pero involucrarse en algo más íntimo no hubiera hecho ningún bien, porque sería coger un vínculo que a la larga no hubiese hecho nada bueno”.

El doctor Barret, que ha liderado el equipo y que pudo charlar con la donante antes de todo el proceso, ha asegurado que nunca pensó que viviría algo así: "La donante preguntó si podía donar su cara y lo único que expresó es la gran felicidad que sentía de poder ayudar a las personas. Es la expresión máxima de amor y generosidad, dar sin esperar nada a cambio".

Otros hitos

El Hospital Vall d'Hebron ha realizado 3 de los 6 trasplantes de cara efectuados en el Estado. Sólo se han realizado 54 trasplantes de cara en el mundo, y hay una veintena de centros trasplantadores ; sólo 7 han realizado tres o más trasplantes.

