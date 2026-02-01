Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

SANIDAD

El Hospital de La Candelaria en Tenerife estrena una sala multisensorial para pacientes psiquiátricos

Según los expertos, estos espacios permiten reducir los fármacos que toman los enfermos agudos de psiquiatría.

Hospital Universitario de Nuestra Se&ntilde;ora de La Candelaria

Hospital Universitario de Nuestra Señora de La CandelariaEFE

Publicidad

Gracia López
Publicado:

Juan es uno de los pacientes hospitalizados en el área de psiquiatría del Hospital de La Candelaria en Tenerife; desde esta semana es además uno de los afortunados que puede utilizar la recién estrenada sala multisensorial de que dispone el centro. Aquí no hay agujas ni fármacos, solo sonidos, texturas, olores... Con ellos los especialistas tratan de controlar los problemas de alteración o crisis que pueden sufrir estos pacientes.

"Los estímulos sensoriales se adaptan a las necesidades de cada usuario para poder regular terapéuticamente estas emociones". Sandra Martín, asesora en nuevas tecnologías asociadas a la discapacidad, asegura que en un 90-95 % de los casos los pacientes responden positivamente y lo mejor es que han podido comprobar que con su uso se reduce la cantidad de fármacos que necesitan en su tratamiento. "Para nosotros como profesionales y para ellos como enfermos, es muy importante conseguir los índices de recuperación que necesitamos de manera natural, con menos medicamentos".

Ella ha sido la encargada de diseñar esta sala pionera en Canarias y una de las pocas del país ubicada en hospitales. Se concibe como una experiencia inmersiva que se usará también para pacientes de la UCI y oncológicos. "Estos pacientes llegan sin saber muy bien a qué se enfrentan y aquí tratamos de generar un ambiente amable y seguro que haga más humana su estancia en el hospital".

Gabriela Oropeza, una de las psicólogas clínicas encargadas de esta sala, nos cuenta que cada paciente es evaluado previamente por un profesional para determinar qué estímulos son los más adecuados para su problema, de manera que hay elementos para sobreestimular y otros para relajar y sus aplicaciones se pueden ampliar a cualquier persona hospitalizada, incluso niños. "Lo empezamos a usar con pacientes psiquiátricos agudos, pero también con pacientes de la unidad del dolor con enfermedades muy complejas que provocan una incapacidad para gestionar emociones y sentidos", asegura.

Aquí tratamos de mejorar el nivel general de ansiedad, pero en definitiva se trata de aportar un aspecto más humano a un proceso tan duro como es una hospitalización.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

¿Qué riesgo tiene la población española de contraer el virus Nipah? La amenaza de ser una nueva pandemia

Virus mortal Nipah

Publicidad

Salud

Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria

El Hospital de La Candelaria en Tenerife estrena una sala multisensorial para pacientes psiquiátricos

Vacunas covid

El Gobierno Vasco revisa 170.000 vacunas tras detectar nuevos casos de dosis caducadas

Malas posturas por el uso del móvil

El móvil pasa factura al cuerpo: “Cada vez vemos pacientes más jóvenes con dolores de cuello y manos”

Comer insectos es saludable
Dieta alimentaria

Una investigadora del CSIC pide incorporar los insectos en nuestra dieta: "Deberíamos reconsiderar su potencial"

Imagen de archivo de una persona vacunándose
País Vasco

Otros dos tipos de vacunas caducadas se suministraron a 78 pacientes de País Vasco

Arritmias
Arritmias

La Universitat Politècnica de València logra un avance clave para detectar arritmias con un solo latido

Una tecnología desarrollada por la Politécnica permite observar todo el corazón a la vez, sin técnicas invasivas.

Un laboratorio que investiga virus en la localidad india de Chennai
Nipah

El virus Nipah y el miedo ante otra pandemia: "Es muy letal y según los brotes puede matar entre el 40 y 75%"

El virus Nipah no tiene tratamiento y a lo largo de la historia ha provocado 415 muertes en todo el mundo. Ahora se han reforzado los controles en Asia tras detectarse dos casos en la India.

El Defensor del Paciente ha denunciado lo que considera una "negligencia"

La Fiscalía del País Vasco investigará la aplicación de vacunas caducadas a 253 personas

Programa de cribado de cáncer de mama

En 2026 se registrarán más de 300.000 nuevos casos de cáncer en España

Imagen de archivo del sarampión.

El brote de sarampión en Canarias sigue activo tras cuatro meses

Publicidad