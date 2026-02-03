Un implante cerebral devuelve parcialmente la visión a un hombre completamente ciego en Alicante

Miguel Terol, de 65 años, perdió primero la vista en el ojo derecho. Semanas más tarde, en el izquierdo. Una lesión en el nervio óptico que le dejó ciego durante años. En 2022, su neuróloga le habló de un ensayo experimental en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y se sometió a una intervención quirúrgica en la que le colocaron un implante cerebral. Un minúsculo dispositivo electrónico con 100 microagujas ubicado en la parte del cerebro que procesa la visión. Buscaban estimular el córtex para reproducir percepciones visuales.

Dos días después de la cirugía, estando Miguel aún hospitalizado, comenzaron a realizar las primeras pruebas de estimulación en su cerebro. "Empezó a ver luz y a diferenciar las personas que estaban enfrente y los movimientos que hacían", cuenta Eduardo Fernández, director del Instituto de Bioingeniería de la UMH y responsable del ensayo.

Los meses posteriores Miguel siguió una rutina diaria de entrenamiento visual, con al menos 30 minutos de ejercicios: pruebas para evaluar la percepción de la luz, la localización espacial, el movimiento, la agudeza visual y la sensibilidad al contraste, así como actividades de búsqueda, identificación y seguimiento de objetos, formas, letras y números. "Ha ido mejorando su agudeza visual de manera que incluso ha sido capaz de leer caracteres grandes en un ordenador", apunta Eduardo.

Estimulaciones de la corteza cerebral

La neuróloga del hospital de la Vega Baja de Orihuela y miembro del grupo NBio de la UMH, Arantxa Alfaro Sáez, ha señalado que “aunque se han descrito algunos casos de recuperación de la visión en pacientes con daño severo del nervio óptico, éstos siempre se han producido en los primeros meses tras la lesión, por lo que resulta muy inusual que pueda ocurrir después de tanto tiempo”.

Miguel es capaz ahora de volver a realizar tareas tan cotidianas como distinguir entre un cuchillo y un tenedor o diferenciar los colores de los calcetines. "Jamás pensé que podría hacer esto", cuenta Miguel. Insiste en la importancia de la colaboración de los propios pacientes con estos ensayos. "Si no hay personas que participen en los proyectos, ¿cómo va a poder seguir avanzando la ciencia?", añade.

El equipo subraya que todavía se desconocen aspectos clave como el funcionamiento exacto del complejo circuito neuronal que permite la visión, cuáles son los parámetros óptimos para inducir percepciones visuales o cómo responde el cerebro a una estimulación artificial a largo plazo.

Sin embargo, asegura que estos resultados podrían ayudar a desarrollar nuevas aproximaciones terapéuticas para la rehabilitación de la función visual en personas con lesiones severas de las vías visuales, o incluso en otros tipos de lesiones cerebrales, mediante técnicas no invasivas como por ejemplo la estimulación eléctrica transcraneal.

