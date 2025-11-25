El Hospital Niño Jesús presenta tres nuevas investigaciones para descubrir la causa de la leucemia infantil

El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid ha presentado este martes tres nuevas investigaciones relacionadas con la leucemia linfoblástica aguda de niños y adolescentes, que pretenden averiguar cómo surge esta enfermedad y así tener la capacidad de evitarla.

En la actualidad, la leucemia de niños y adolescentes se diagnostica, se trata y en la mayoría de los casos se puede curar, pero ahora el objetivo de los investigadores del Hospital Niños Jesús es evitarla, pues actualmente se llegan a producir aproximadamente unos 300 casos cada año en España.

Para ello, han creado un consorcio multidisciplinar de expertos que llevarán a cabo tres nuevos proyectos de investigación con el objetivo de estudiar la epigenética y la mecanómica, para así encontrar el origen de la leucemia, por qué y cuándo se produce.

La intención de estos proyectos es la de "evitar que el niño acabe teniendo leucemia, o sea, prevenirla", asegura el jefe de Terapias Avanzadas del Hospital Niño Jesús, Manuel Ramírez Orellana, a Antena 3 Noticias.

Las tres investigaciones de la causa de la leucemia

Uno de estos proyectos, financiado por la Fundación La Caixa, se realizará con la colaboración del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, que trabaja desde hace décadas con modelos animales que reproducen la leucemia que se desarrolla en humanos y que son estudiados desde su nacimiento hasta que aparece la enfermedad.

Otro de ellos, financiado por la Fundación BBVA y con la participación del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre (I+12) junto con la Universidad Complutense, empleará el campo de la mecanómica en la investigación.

El tercer proyecto se encuentra en el programa 'TRANSCAN' de Horizonte Europa, sobre Investigación Traslacional en Epigenética del Cáncer. En él, se pretende detectar y atacar clones malignos de las células que corren el riesgo de convertirse en leucemias.

Declaraciones de los investigadores

Los investigadores recalcan los avances alcanzados a lo largo de los últimos años gracias a estos proyectos, pero precisan de más financiación para estudiar las causas de la leucemia en niños.

"Hasta ahora hemos obtenido una mayor riqueza de conocimientos, pero queremos que estas investigaciones confluyan en un estudio final con niños: una cohorte de recién nacidos con predisposición a desarrollar leucemia, a los que podamos seguir durante sus primeros seis años de vida", ha afirmado Ramírez a Europa Press.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.