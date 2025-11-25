Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Leucemia infantil

El Hospital Niño Jesús presenta tres nuevas investigaciones para descubrir la causa de la leucemia infantil

Cada año se llegan a producir cerca de 300 casos de leucemia infantil y el objetivo de los profesionales es prevenirla.

Investigación sobre la leucemia infantil en el Hospital Niño Jesús

El Hospital Niño Jesús presenta tres nuevas investigaciones para descubrir la causa de la leucemia infantil | Antena 3

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid ha presentado este martes tres nuevas investigaciones relacionadas con la leucemia linfoblástica aguda de niños y adolescentes, que pretenden averiguar cómo surge esta enfermedad y así tener la capacidad de evitarla.

En la actualidad, la leucemia de niños y adolescentes se diagnostica, se trata y en la mayoría de los casos se puede curar, pero ahora el objetivo de los investigadores del Hospital Niños Jesús es evitarla, pues actualmente se llegan a producir aproximadamente unos 300 casos cada año en España.

Para ello, han creado un consorcio multidisciplinar de expertos que llevarán a cabo tres nuevos proyectos de investigación con el objetivo de estudiar la epigenética y la mecanómica, para así encontrar el origen de la leucemia, por qué y cuándo se produce.

La intención de estos proyectos es la de "evitar que el niño acabe teniendo leucemia, o sea, prevenirla", asegura el jefe de Terapias Avanzadas del Hospital Niño Jesús, Manuel Ramírez Orellana, a Antena 3 Noticias.

Las tres investigaciones de la causa de la leucemia

Uno de estos proyectos, financiado por la Fundación La Caixa, se realizará con la colaboración del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, que trabaja desde hace décadas con modelos animales que reproducen la leucemia que se desarrolla en humanos y que son estudiados desde su nacimiento hasta que aparece la enfermedad.

Otro de ellos, financiado por la Fundación BBVA y con la participación del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre (I+12) junto con la Universidad Complutense, empleará el campo de la mecanómica en la investigación.

El tercer proyecto se encuentra en el programa 'TRANSCAN' de Horizonte Europa, sobre Investigación Traslacional en Epigenética del Cáncer. En él, se pretende detectar y atacar clones malignos de las células que corren el riesgo de convertirse en leucemias.

Declaraciones de los investigadores

Los investigadores recalcan los avances alcanzados a lo largo de los últimos años gracias a estos proyectos, pero precisan de más financiación para estudiar las causas de la leucemia en niños.

"Hasta ahora hemos obtenido una mayor riqueza de conocimientos, pero queremos que estas investigaciones confluyan en un estudio final con niños: una cohorte de recién nacidos con predisposición a desarrollar leucemia, a los que podamos seguir durante sus primeros seis años de vida", ha afirmado Ramírez a Europa Press.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Investigadores del CSIC descubren una proteína que frena el cáncer de pulmón

Radiografía de cáncer de pulmón

Publicidad

Salud

Investigación sobre la leucemia infantil en el Hospital Niño Jesús

El Hospital Niño Jesús presenta tres nuevas investigaciones para descubrir la causa de la leucemia infantil

Frame 8.109846 de: Murcia retirará la bollería industrial de las máquinas expendedoras en sus hospitales

Los alimentos saludables siguen sin llegar a las máquinas de 'vending' de los hospitales

Mujer con canas mirándose al espejo

Las canas podrían ser el mecanismo de defensa que tiene tu cuerpo contra el cáncer

Cáncer de páncreas
Cáncer

Nuevas terapias y un decálogo urgente abren una vía de esperanza contra el cáncer de páncreas

Presidenta de Amama
AMAMA

Amama admite que desconoce cuántas mujeres están afectadas por los fallos en los cribados de mama

Vacuna de la gripe
Gripe

Qué es la variante K de la gripe A que está detrás de la rápida propagación del virus

La temporada de gripe ha arrancado semanas antes de lo habitual en Europa y las autoridades sanitarias piden reforzar la vacunación, especialmente en grupos de riesgo.

Zorro rojo
GRIPE AVIAR

Muere un zorro en Zaragoza y se confirma el primer animal mamífero fallecido por gripe aviar

Se baraja que el animal haya fallecido con motivo de una ingesta al consumir aves infectadas.

Joven con problemas de salud mental

Más de la mitad de los jóvenes en España afirma haber sufrido algún problema de salud mental en el último año

Imagen de archivo de una joven en una cama de hospital

La inteligencia artificial podría predecir el riesgo de muerte durante las primeras 72 horas en la UCI

Dos tazas de café

Limpiando la mala fama del café: "No podemos decir que sea malo"

Publicidad