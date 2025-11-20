Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial podría predecir el riesgo de muerte durante las primeras 72 horas en la UCI

Para el estudio se han analizado los datos de más de 100.000 pacientes que se encontraban en cuidados intensivos.

Imagen de archivo de una joven en una cama de hospital

Imagen de archivo de una joven en una cama de hospitalPexels

Publicidad

Elena Álvarez
Publicado:

La toma de decisiones durante las primeras 72 horas de ingreso de un enfermo en la UCI son cruciales. Durante ese periodo crítico de cara a mejorar no sólo esa toma de decisiones sino también la asistencia sanitaria del paciente, la Inteligencia artificial llega pisando fuerte en el ámbito sanitario.

Un grupo de investigadores vinculados al Sistema Sanitario Público de Andalucía ha publicado en este sentido, un artículo en Medicina Intensiva en el que se demuestra que la inteligencia artificial tiene un alto potencial para predecir el riesgo de fallecimiento durante esas primeras 72 horas de los pacientes que ingresan en la UCI. Estos científicos que pertenecen a la Fundación Progreso y Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad, han trabajado para desarrollar el estudio con el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Jerez, Ángel Estella.

La IA predice el riesgo de mortalidad

El modelo que ha alcanzado altos niveles de precisión esta desarrollado en base al aprendizaje automático. No sólo ofrece una predicción del riesgo de mortalidad, sino que adicionalmente, permite explicar de manera clara qué factores influyen en dicho riesgo. El algoritmo en cuestión predice con un 93% de acierto el riesgo de fallecimiento durante esas primeras 72 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Para alcanzar este resultado, los profesionales que han realizado el estudio retrospectivo han analizado los datos anonimizados de 106.000 pacientes contando con su información fisiológica y bioquímica. Los investigadores han probado distintos algoritmos de aprendizaje automático, concluyendo que el diseño que han desarrollado presenta los mejores resultados, cercano al 93%.

Además de esta publicación, ya han colaborado activamente en otras en las que plantean la inteligencia artificial como una herramienta útil para predecir situaciones de riesgo en el paciente crítico y apoyar la toma de decisiones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Identifican la célula de origen del Sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer infantil muy agresivo

Identifican la célula de origen del Sarcoma de Ewing

Publicidad

Salud

Joven con problemas de salud mental

Más de la mitad de los jóvenes en España afirma haber sufrido algún problema de salud mental en el último año

Imagen de archivo de una joven en una cama de hospital

La inteligencia artificial podría predecir el riesgo de muerte durante las primeras 72 horas en la UCI

Dos tazas de café

Limpiando la mala fama del café: "No podemos decir que sea malo"

Identifican la célula de origen del Sarcoma de Ewing
TUMOR

Identifican la célula de origen del Sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer infantil muy agresivo

Mosquito Culex como los que transmiten el virus Usutu
Virus

Detectan los primeros casos del virus africano Usutu en España en donantes de sangre de Mallorca y Cataluña

Embutidos y quesos, ¿cómo conservarlos?
trastorno alimenticio

Un estudio revela un medicamento que elimina los impulsos que provocan antojo de alimentos durante seis meses

La investigación indica que el medicamento, creado originalmente para controlar la diabetes tipo 2, podría influir en una serie de cuestiones relacionadas con el control de los impulsos.

Consulta de médico
Faltan médicos

Más de mil médicos de familia se jubilan dejando vacantes que no se podrán cubrir

Es la denuncia de los médicos de atención primaria. Muchos están obligados a jubilarse antes de que acabe el año y eso va a crear un 'agujero' de más de mil médicos. En 2022, como no había suficientes, les permitieron seguir trabajando hasta los 70 años. Pero el plazo vence ahora.

Alimentos ultraprocesados

¿Cómo saber si un alimento es ultraprocesado? Varios estudios aportan las claves

Imagen de dos de los productos que contienen listeria

La Aesan alerta de la presencia de listeria en siete conocidos productos cárnicos loncheados

El responsable científico del proyecto IMAGINE, Carl Llor (izquierda), y la economista de la salud y profesora titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Laura Vallejo (derecha).

Las infecciones urinarias se reducen un 27% en las residencias de mayores gracias a las prácticas de higiene

Publicidad