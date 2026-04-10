El Hospital 12 de Octubre opera a tres bebés en riesgo vital en 24 horas

El Hospital Universitario 12 de Octubre ha protagonizado una actuación médica excepcional, al intervenir con éxito a tres bebés en riesgo vital en un periodo de solo 24 horas. Las operaciones no solo se llevaron a cabo en sus propias instalaciones, sino también en colaboración con otros centros sanitarios de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

El equipo de Cirugía Cardíaca Infantil, integrado por cuatro especialistas, tuvo que afrontar una situación especialmente exigente al coincidir una intervención programada en Madrid, con una urgencia en el Hospital Universitario de Toledo. Para responder a ambos casos, los profesionales se dividieron en dos grupos, logrando realizar las dos cirugías de forma simultánea y con resultados satisfactorios.

Horas más tarde, se activó un tercer operativo tras la solicitud del Hospital Universitario de Salamanca para atender a otro bebé en estado muy grave. En este caso, fue necesario poner en marcha el programa de transporte con ECMO, una técnica altamente especializada que actúa como soporte artificial del corazón y los pulmones. En el dispositivo participó también el SUMMA 112, que colaboró en la estabilización y traslado del paciente hasta Madrid.

Gracias a la rápida coordinación y a la alta cualificación del equipo sanitario, los tres menores han evolucionado favorablemente. Actualmente, uno de ellos permanece ingresado en planta a la espera de recibir el alta médica.

Este hito refuerza el papel del Hospital 12 de Octubre como centro de referencia nacional en intervenciones pediátricas de alta complejidad, y pone de manifiesto la eficacia del trabajo conjunto entre distintas comunidades autónomas.

Otra buena noticia del Hospital 12 de Octubre

Hace tan solo un año, el Hospital 12 de Octubre de Madrid volvía a ser referente nacional, y conseguía corregir una grave malformación cardíaca en un bebé prematuro de tan solo 800 gramos. El pequeño, de tan solo 21 días de vida y 800 gramos de peso, presentaba una condición clínica tan delicada que hacía imposible su traslado a Madrid, por lo que el equipo madrileño tuvo que desplazarse hasta la capital burguesa para realizar la intervención. La intervención tuvo lugar en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, y no en un quirófano, y la técnica utilizada por los cirujanos fue la ligadura del ductus.

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