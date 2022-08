Henipavirus: las claves de Langya, el virus de origen animal que ha contagiado a 35 personas en China

Esta semana salieron a la luz las informaciones que alertaban de 35 contagios de una nueva clase de henipavirus en China, la variante Langya. Por los síntomas y su origen animal a muchos nos recordó a cuando empezamos a leer por primera vez sobre el coronavirus, que después se acabó convirtiendo en la mayor pandemia de este siglo y la variante ómicron en el virus más contagioso de la historia, pero en este caso no existen tales signos de alarmas que hagan presagiar una nueva pandemia.

Por un lado, los síntomas entre el coronavirus y langya, sin embargo, sí que son más parecidos ya que ambos virus provocan fiebre, cansancio, tos, mialgias y náuseas. Además, Langya también se trata de un virus de origen zoonótico puesto que todo parece indicar que viene de un tipo de musarañas, aunque de momento no se ha detectado transmisión entre personas, a contrario que con la covid-19. No obstante, no se descarta que pueda haberla.

Por otro lado, sin embargo, hay motivos para mantener la calma a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera prioritario investigar el henipavirus y, en concreto, la variante Langya.

Por qué es poco probable que el henipavirus genere una nueva pandemia

Según el estudio publicado en el New England Journal of Medicine (NEJM) el 4 de agosto de este año, aunque la mayoría de las informaciones en prensa sean de esta semana, es cierto que se han diagnosticado 35 contagios pero todos ellos entre 2019 y 2021, por lo que realmente estos casos no se han detectado ahora. El artículo explica claramente que la investigación analizó infecciones respiratorias agudas de origen desconocido y fue cuando los investigadores dieron con este virus, que tiene variantes, como el Nipah o el Hendra, altamente patogénicos.

Así, de momento, el henipavirus Langya es un virus zoonótico, pero no se está transmitiendo masivamente ni su transmisión se ha incrementado en las últimas fechas, que se sepa. No obstante, sí que se debe mantener la vigilancia puesto que el henipavirus no cuenta con un tratamiento eficaz y es considerada por la OMS como potencialmente epidémico.