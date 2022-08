La OMS considera prioritario investigar el henipavirus, el virus detectado en China que ha contagiado a 35 personas

Las alarmas saltaron esta semana cuando 35 personas contrajeron una nueva clase de henipavirus en China, provocando síntomas como fiebre, cansancio, tos, mialgias y náuseas. Según un estudio publicado en el New England Journal of Medicine (NEJM), se trata de la variante Langya.

Según diversos estudios realizados recientemente, esta variante llevaría presente en China desde hace ya cuatro años, siendo transmitido por varios animales como son, precisamente, los murciélagos, también involucrados en la pandemia de Covid, y las musarañas.

En este sentido, cada vez son más las preguntas de si estamos ante el inicio de una nueva crisis sanitaria, como pasó con el coronavirus. Sin embargo, los expertos mantienen la calma y aseguran que el henipavirus no es capaz de generar brotes masivos.

¿Qué es el henipavirus?

El henipavirus es un tipo de enfermedad que infecta, por lo general, a animales, aunque también tiene la capacidad de contagiar a seres humanos. "Es un virus bastante desconocido que tiene variantes, como el Nipah o el Hendra, altamente patogénicos", cuenta el doctor José Antonio Lopez Guerrero, microbiólogo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Por otro lado, es un virus que, por ahora, no cuenta con un tratamiento eficaz, tan sólo paliativos. Esto, unido a su alta patogenicidad, convierte al henipavirus en una enfermedad potencialmente epidémica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, el organismo pone al virus en el primer nivel de prioridad para ser investigado.

El doctor Octavio Arce, experto en virus emergentes y de alto riesgo por la UAM, que afirma que la transmisión entre seres humanos es "difícil", por lo que no cree que esta enfermedad pueda provocar brotes masivos. No obstante, añade que son virus de los que no nos podemos descuidar y sobre los que hay que mantener una "vigilancia".

Lo comparan con la viruela del mono

En este sentido, no descarta que, con el henipavirus, pase lo mismo que con la viruela del mono. El monkeypox era, hasta hace poco, "bastante desconocido". Aun así, ha logrado mutar y adaptarse a las condiciones epidemiológicas de la sociedad, y ahora "tenemos un brote más interesante".

En cuanto a la variante Langya, a falta de más análisis, se cree que podría tener un menor impacto en la salud que otros de sus hermanos, como el propio Nipah, que tiene una mortalidad de entre el 40% y el 75%

De momento, no hay ningún tipo de vacuna para hacer frente a este virus. El doctor López Guerrero ha aseverado que se está trabajando en ello y, se fijan, por ejemplo, "en los anticuerpos que combaten el Covid", así como las contramedidas que se utilizaron, al principio, contra él, para así encontrar un tratamiento cuanto antes.

"El Covid ha permitido agilizar y poner a punto el desarrollo de ciertas herramientas, mejorando la capacidad de identificar potenciales anticuerpos. En el caso de los henipavirus, con pocos casos de infección y que se suelen dar en zonas remotas, es difícil conseguir estudios completos para probar la eficacia de los tratamientos, algo que también pasa con el ébola", añade el doctor Arce.