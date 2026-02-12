Una asociación gallega consigue un exoesqueleto pediátrico gracias a un donante anónimo

“Un sueño que se hace realidad”, así define Mari Carmen Barreiro, presidenta de la Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral de A Coruña, el hito que supone incorporar el exoesqueleto pediátrico ATLAS 2030 al servicio de rehabilitación infantil que ofrece la entidad. La presentación ha tenido lugar en la sede de ASPACE, en Sada, con Darío Campos, de 9 años, como gran protagonista al demostrar las posibilidades de este ingenio tecnológico, que imita el funcionamiento del músculo y permite mantener en posición erguida y caminar a pequeños que de otra manera no podrían hacerlo.

El exoesqueleto pediátrico fue adquirido en 2024 y ha superado el período de evaluación de su eficacia, después de numerosas sesiones de formación de los profesionales de ASPACE y su chequeo con los niños del Centro Educativo. Barreiro ha explicado que la entidad siempre ha apostado por la “utilización de la tecnología en el día a día de las personas con parálisis cerebral” y ahora “permitirá ofrecer a los pequeños un refuerzo en su rehabilitación, aportando no sólo beneficios físicos como la postura y el equilibrio sino también una mejor conexión con el entorno y una mayor interacción dentro de la terapia”. “Este dispositivo robótico no es sólo tecnología, es ofrecer a los más pequeños la posibilidad de imitar el movimiento de caminar, una experiencia que lo vale todo y que además genera confianza en las familias”, subraya.

La adquisición del exoesqueleto pediátrico ATLAS 2030, valorado en más de 150.000 euros, ha sido posible gracias a la colaboración de un donante anónimo que, en palabras Mari Carmen Barreiro, “nos ayudó a hacer realidad este sueño”. ASPACE se convierte así en la primera entidad social de la provincia de A Coruña en contar con este equipamiento tecnológico. Su objetivo es dar a conocer el dispositivo para que otras personas externas a la entidad puedan asistir a este servicio de rehabilitación, que de forma complementaria incluye fisioterapia neurológica y logopedia.

50 unidades en España y 70 en otros países

El ATLAS 2030 fue desarrollado por Marsi Bionics, una empresa nacida como spin off del CSIC y su creadora es la investigadora Elena García Armada. Actualmente hay 50 unidades en España y 70 en otros países. Según el director de relaciones institucionales de Marsi Bionics, Víctor Chacón, “más allá de los beneficios clínicos, están los cognitivos; pequeños que no pueden andar, de repente, los ponemos a caminar”.

Está compuesto por 8 articulaciones activas y ayuda a caminar tanto adelante como hacia atrás. Puede utilizarse de forma pasiva o de forma activa, y además de permitir andar, retrasa la aparición de complicaciones osteoarticulares, como la escoliosis, osteoporosis y contracturas musculares.

Como permite estar de pie durante los desplazamientos, el niño obtiene una mejor perspectiva de su entorno y puede interactuar más durante la terapia. El exoesqueleto podrá ser utilizado por pacientes con un peso máximo de 35 kg y una altura máxima de 130 cm. Mejorará su fuerza muscular y respiratoria y ayudará a retrasar las complicaciones propias de enfermedades neuromusculares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.