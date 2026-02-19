Éxito inicial de una nueva vacuna personalizada contra el cáncer de mama triple negativo

Un estudio ha mostrado que una nueva vacuna personalizada contra el cáncer de mama triple negativo ha dado resultados muy positivos en un primer ensayo clínico. De 14 mujeres tratadas, 11 siguen sin recaída seis años después.

El cáncer de mama triple negativo representa aproximadamente el 15% de todos los cánceres de mama y es uno de los subtipos más agresivos. Afecta con mayor frecuencia a mujeres jóvenes y tiene más riesgo de recaída en los primeros años tras el tratamiento. Además, se considera un "tumor frío", es decir, difícil de detectar y atacar por el sistema inmunitario.

Una vacuna personalizada

La nueva estrategia busca precisamente "calentar" el tumor. El tratamiento consiste en diseñar una vacuna individualizada para cada paciente. Primero se secuencia el tumor para identificar proteínas específicas del cáncer, llamadas neoantígenos. Después se elabora una vacuna de ARN mensajero que instruye al organismo para producir linfocitos T capaces de reconocer y destruir las células malignas, además de mantener memoria inmunológica para prevenir recaídas.

Para cada paciente, los médicos analizan su tumor y diseñan una vacuna a medida con tecnología de ARN mensajero. Esta vacuna "enseña" al sistema inmunitario a reconocer y atacar las células cancerosas, y también a recordarlas para evitar que el cáncer vuelva.

El tratamiento ha sido desarrollado por la empresa alemana BioNTech, fundada por los científicos Özlem Türeci y Uğur Şahin, conocidos por participar en una de las vacunas más efectivas contra la Covid.

Los investigadores subrayan, que los resultados deben interpretarse con cautela. Los ensayos de fase 1 son estudios pequeños diseñados principalmente para evaluar la seguridad del tratamiento, y no incluyen grupo de control. Por ello, aún no se puede afirmar que la vacuna sea la causa directa de la ausencia de recaídas ni hablar de curación definitiva.

Nuevos ensayos

La compañía ya ha iniciado ensayos en fases más avanzadas para otros tumores, como colon, páncreas y vejiga, y prevé ampliar las pruebas en cáncer de mama si los próximos resultados son positivos. El objetivo a largo plazo, según sus responsables, es que antes de 2030 pueda aprobarse una vacuna personalizada de ARN mensajero contra el cáncer.

