Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Cáncer mama

Éxito inicial de una nueva vacuna personalizada contra el cáncer de mama triple negativo

Un estudio ha mostrado resultados esperanzadores sobre el cáncer de mama triple negativo gracias a una vacuna personalizada para cada paciente que hace que el sistema inmunitario ataque y recuerde las células cancerosas para que no haya recaídas.

Un estudio demuestra que una triple combinaci&oacute;n de f&aacute;rmacos mejora los resultados en c&aacute;ncer de mama avanzado HR+/HER2+

Un estudio demuestra que una triple combinación de fármacos mejora los resultados en cáncer de mama avanzado HR+/HER2+EUROPAPRESS

Publicidad

Marta Cidancha
Publicado:

Un estudio ha mostrado que una nueva vacuna personalizada contra el cáncer de mama triple negativo ha dado resultados muy positivos en un primer ensayo clínico. De 14 mujeres tratadas, 11 siguen sin recaída seis años después.

El cáncer de mama triple negativo representa aproximadamente el 15% de todos los cánceres de mama y es uno de los subtipos más agresivos. Afecta con mayor frecuencia a mujeres jóvenes y tiene más riesgo de recaída en los primeros años tras el tratamiento. Además, se considera un "tumor frío", es decir, difícil de detectar y atacar por el sistema inmunitario.

Una vacuna personalizada

La nueva estrategia busca precisamente "calentar" el tumor. El tratamiento consiste en diseñar una vacuna individualizada para cada paciente. Primero se secuencia el tumor para identificar proteínas específicas del cáncer, llamadas neoantígenos. Después se elabora una vacuna de ARN mensajero que instruye al organismo para producir linfocitos T capaces de reconocer y destruir las células malignas, además de mantener memoria inmunológica para prevenir recaídas.

Para cada paciente, los médicos analizan su tumor y diseñan una vacuna a medida con tecnología de ARN mensajero. Esta vacuna "enseña" al sistema inmunitario a reconocer y atacar las células cancerosas, y también a recordarlas para evitar que el cáncer vuelva.

El tratamiento ha sido desarrollado por la empresa alemana BioNTech, fundada por los científicos Özlem Türeci y Uğur Şahin, conocidos por participar en una de las vacunas más efectivas contra la Covid.

Los investigadores subrayan, que los resultados deben interpretarse con cautela. Los ensayos de fase 1 son estudios pequeños diseñados principalmente para evaluar la seguridad del tratamiento, y no incluyen grupo de control. Por ello, aún no se puede afirmar que la vacuna sea la causa directa de la ausencia de recaídas ni hablar de curación definitiva.

Nuevos ensayos

La compañía ya ha iniciado ensayos en fases más avanzadas para otros tumores, como colon, páncreas y vejiga, y prevé ampliar las pruebas en cáncer de mama si los próximos resultados son positivos. El objetivo a largo plazo, según sus responsables, es que antes de 2030 pueda aprobarse una vacuna personalizada de ARN mensajero contra el cáncer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Investigadores dan con un 'código secreto' para predecir el cáncer colorrectal

Doctor realizando investigaciones médicas en laboratorio

Publicidad

Salud

Imagen de la investigación.REMITIDA / HANDOUT por SOLTIFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma03/02/2026

Éxito inicial de una nueva vacuna personalizada contra el cáncer de mama triple negativo

Fachada del Hospital Vall d’Hebron

El Hospital Vall d'Hebron extirpa un tumor de hígado inoperable con un técnica de trasplante hepático 

Imagen de archivo de condones

El preocupante aumento de las infecciones de transmisión sexual en España impulsa Punto ITS

El Hospital Germans Trias administra un fármaco capaz de aliviar los síntomas a un 2% de los pacientes con ELA
CATALUÑA

El Hospital Germans Trias administra un fármaco capaz de aliviar los síntomas a un 2% de los pacientes con ELA

Resultado del fármaco liberado con el balón con la arteria abierta
ENSAYO PIONERO

Realizan el primer tratamiento sin implante permanente para el infarto de miocardio

Obesidad infantil
Obesidad

Los niños con obesidad tienen una menor diversidad de bacterias en su microbiota

Los niños con peso normal o bajo presentaban una mayor abundancia de bacterias asociadas habitualmente a un perfil metabólico más saludable.

Sarampión
SARAMPIÓN

Aumentan los casos de sarampión en España y los expertos advierten: "Es virulento y puede ser fatal"

Aumentan los casos de sarampión en España y, con ello, crece la preocupación entre los ciudadanos. José Antonio López, virólogo experto, da las claves para combatir este repunte de contagios y analiza los puntos que deberían reforzarse en términos sanitarios.

Una asociación gallega consigue un exoesqueleto pediátrico gracias a un donante anónimo

Una asociación gallega consigue un exoesqueleto pediátrico gracias a un donante anónimo

Ordenan la retirada del mercado de varias tintas de tatuaje y maquillaje permanente de la empresa Alkimia

Ordenan la retirada del mercado de varias tintas de tatuaje y maquillaje permanente por la presencia de una sustancia prohibida por la UE

Fundación ROC

Así trabaja la Fundación ROC, una organización sin ánimo de lucro centrada en impulsar la investigación en urología

Publicidad