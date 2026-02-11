Así trabaja la Fundación ROC, una organización sin ánimo de lucro centrada en impulsar la investigación en urología

La Fundación ROC se consolida como una organización privada sin ánimo de lucro dedicada a transformar el desarrollo de la urología a través de la docencia, la investigación y la cooperación internacional. Su propósito es claro: contribuir al bienestar de las personas fortaleciendo tanto la comunidad médica como la atención a los pacientes.

Uno de los pilares de la fundación es la formación continua de urólogos. A través de programas y cursos especializados, la entidad busca garantizar que los profesionales sanitarios dispongan de los conocimientos más avanzados en técnicas quirúrgicas y diagnósticas. Esta apuesta por la educación médica de excelencia no solo mejora la práctica clínica, sino que repercute directamente en la calidad de la atención que reciben los pacientes.

El segundo gran eje de actuación es la investigación científica. La Fundación ROC impulsa proyectos destinados a descubrir nuevos tratamientos y perfeccionar las terapias existentes en el ámbito de la urología. Su enfoque combina la rigurosidad científica con la aplicación práctica, generando avances que contribuyen al progreso del conocimiento médico a nivel internacional. Para la entidad, invertir en investigación es apostar por el futuro de la salud.

Proyectos que van desde el aula a los quirófanos

La cooperación internacional completa su triple acción. Actualmente, la fundación desarrolla programas en Tanzania y Honduras, donde combina la atención sanitaria directa con la formación local de profesionales y el fortalecimiento de las infraestructuras médicas. Estas iniciativas buscan generar un impacto sostenible en comunidades vulnerables, promoviendo la autosuficiencia y el desarrollo a largo plazo.

Así, la misión de la Fundación ROC se centra en promover la salud y el bienestar global a través de la ciencia, la educación y la solidaridad. Su visión es convertirse en una institución de referencia mundial en cooperación sanitaria e investigación urológica, guiada por valores como el compromiso, la innovación, la solidaridad, la responsabilidad y la excelencia.

Con proyectos que van desde el aula hasta los quirófanos, y desde Madrid hasta África y Latinoamérica, la Fundación ROC representa un nuevo impulso para una medicina más responsable, colaborativa y humana. Un modelo que demuestra que la ciencia, la educación y la cooperación pueden unirse para transformar vidas.

