Aumentan los casos de sarampión en España y los expertos advierten: "Es virulento y puede ser fatal"

España ha perdido el estatus de país libre de sarampión tras el repunte de casos registrados en los últimos años. De hecho, se está multiplicando hasta por 400 el número de casos si nos vamos a una década atrás. La Organización Mundial de la Salud ha constatado la reaparición de transmisión endémica, y, detrás de este aumento, los expertos apuntan principalmente al descenso en la vacunación. "Con los datos actuales, es motivo de preocupación", advierte José Antonio López, director del grupo de neuro virología de la UAM.

Por qué están aumentando los casos

El especialista explica que el repunte responde a varios factores. Por un lado, el crecimiento de grupos contrarios a la vacunación. Por otro, el descenso en la vacunación efectiva tras la pandemia. "Hay un aumento de grupos contrarios a la vacunación. Por lo tanto, hay una disminución de vacunación efectiva contra el sarampión desde la pandemia", señala.

Además, no solo influye el negacionismo. "Es cierto que se ha descuidado quizás la vacunación, incluso en grupos que no son negacionistas, pero se han descuidado. Por ejemplo, la segunda vacuna", explica. La inmunización completa frente al sarampión necesita dos dosis: una al año de vida y otra alrededor de los cuatro años. "Con una única dosis baja la protección", recuerda José Antonio.

El problema se agrava porque el sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen. "Es un virus que tiene uno de los índices de transmisión más altos de cualquier patógeno que se conoce. La R0 es de 16 o 18, es muy alto", detalla López. Para frenar su propagación se necesita una cobertura superior al 95%, idealmente cercana al 98%. "Con poco que descienda, aumenta la transmisión", subraya.

¿Es realmente peligroso el sarampión?

Aunque durante años dejó de verse con frecuencia en España, el sarampión no es una enfermedad leve. "Uno de los mil infectados por sarampión muere de media", advierte el virólogo. Frente a este riesgo, los efectos adversos graves de la vacuna se dan en muy pocas ocasiones: "Uno de cada millón vacunado puede tener algún efecto adverso que no tiene por qué ser fatal".

Durante la pandemia se paralizaron programas internacionales de inmunización. "Muchos miles de niños en programas de vacunación en África murieron por sarampión. Es un virus virulento y puede ser fatal", recuerda. Además, su capacidad de contagio es muy alta. "Una persona infectada puede dejar una sala susceptible de ser infecciosa hasta una hora después de estar allí y con una media de transmisión de hasta 18 personas", explica.

Qué grupos son más vulnerables

Los menores de un año son especialmente vulnerables porque aún no han iniciado la vacunación. También los niños de entre uno y cuatro años que no hayan completado la pauta. "Han aumentado casos en personas sin vacunar y en personas mal vacunadas, que no han completado la pauta o que con el tiempo han bajado su inmunización", indica López.

En el caso de los mayores de 60 años, muchos pasaron la enfermedad en la infancia y ya no corren ese riesgo. Sin embargo, "con la inmunosenescencia puede haber pérdida de inmunidad. Incluso aunque no padezcan la enfermedad, podrían transmitirla", añade.

"Vacune, vacune y vacune"

Para el experto, la solución es clara: "La protección inmunológica es la vacunación". Recuerda que la triple vírica se utiliza en España desde comienzos de los 80 y que su eficacia está completamente demostrada.

También insiste en desmontar mitos: "Aquellos bulos de implicación de esta vacuna con el autismo fueron un fraude. Fue un exmédico al que le retiraron la licencia. Estamos hablando de un timo que ha costado vidas". El mensaje final es contundente: "La vacuna triple vírica es uno de los hitos más importantes de la historia reciente de la sanidad. El único consejo que se puede dar es vacune, vacune y vacune a sus seres queridos".

Junto a la vacunación, López reclama más información social y mayor vigilancia epidemiológica. "En los países donde el sarampión desapareció gracias a la vacunación, muchos grupos acabaron pensando que como no se veía, no existía. Pero allí donde se deja de vacunar, reaparece", concluye.

