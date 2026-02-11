Ordenan la retirada del mercado de varias tintas de tatuaje y maquillaje permanente por la presencia de una sustancia prohibida por la UE

La Agencia Española de Medicamentos y Productor Sanitarios (AEMPS) ha ordenado a la empresa Alkimia Technology and Stetic S.A.U. la retirada del mercado y la suspensión de la comercialización y uso de distintas tintas para tatuajes y maquillaje permanente por no cumplir con el reglamento. Según indica la UE (2020/2081), está restringido el uso de diversas sustancias químicas contenidas en estos productos.

En concreto, la AEMPS ha detectado que los productos de Alkimia citados contienen 1,2 hexanodiol en una concentración entre el 1% y el 5%, una cantidad superior a la permitida en el reglamento europeo. La empresa ha asegurado que estos productos no están en comercialización, pero se ha observado su distribución a través de otros canales de venta online.

Como consecuencia de este incumplimiento, la Agencia ha ordenado la suspensión de la comercialización y uso, así como la retirada del mercado de todas las unidades de los siguientes productos, distribuidos a centros de tatuaje para su uso por profesionales:

680-PE: Kalamar Ink, gama blanca: Color White

681-PE: Kalamar Ink, gama negra: Color Black, Color Shadow 1, Color Shadow 3. Color Vanta Black

Recomendaciones de la AEMPS

La agencia recomienda a aquellos profesionales y centros de tatuaje que dispongan de los productos afectados que no los utilicen y que sean devueltos al punto de compra, o en su lugar dirigirse a la empresa para su devolución. Los puntos de venta deberán revisar los productos almacenados en su establecimiento y, en caso de tener alguna de las unidades, retirarlas de la venta y devolverlas a la empresa.

El peligro de estas tintas para tatuajes es que al introducirse en capas profundas para la piel, cualquier sustancia no autorizada o presente en concentraciones superiores a las permitidas puede provocar reacciones adversas.

