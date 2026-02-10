Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Tres tazas de café pueden reducir el riesgo de desarrollar alzhéimer

El consumo habitual de café con cafeína y de té se asocia a un menor riesgo de declive cognitivo y demencia, según una investigación que ha seguido casi cuatro décadas a más de 130.000 personas. El mayor beneficio: 3 tazas diarias de café o una o dos de té.

Taza de caf&eacute;

Taza de caféantena3.com

Marta Moreno
Publicado:

Según una investigación de la Universidad de Harvard (EEUU), el consumo regular de café reduce el riesgo de sufrir declive cognitivo con la edad y de desarrollar alzhéimer. Es una investigación basada en el seguimiento de 131.821 personas durante una media de 37 años. Los resultados publicados en la revista médica JAMA, muestran que el beneficio máximo se alcanza con un consumo de 300 miligramos diarios de cafeína, equivalente a unas 3 tazas de café americano.

Esta cantidad reduce en un 18% el riesgo de desarrollar demencia, aunque el estudio advierte de que un consumo mayor no aporta beneficios adicionales. Además, el efecto solo se observa con café con cafeína: el descafeinado no ha mostrado ningún impacto positivo en la salud cognitiva.

El té protege, pero de forma moderada

El también ha demostrado tener un efecto protector frente al declive cognitivo. El beneficio máximo en este caso se observa con una o dos tazas diarias, asociadas a una reducción del riesgo del 14%.

Cafeína y polifenoles, una combinación neuroprotectora

Los investigadores destacan el papel de los polifenoles, especialmente las catequinas, compuestos con efectos antioxidantes que ejercen una acción neuroprotectora.

Un seguimiento de casi 40 años y más de 14.000 casos de demencia

La investigación se basa en el análisis de dos grandes estudios epidemiológicos iniciados en Estados Unidos en los años ochenta. Los participantes respondieron cuestionarios de salud cada dos o cuatro años, con información sobre su dieta, su consumo de café y de té. Hasta 2023 se diagnosticaron 14.093 casos de demencia.

En los cuestionarios, el 9,5% de las personas que no consumían ni café ni té refirieron síntomas de declive cognitivo. Porcentaje que bajó al 7,8% entre los que ingerían 300 miligramos diarios de cafeína.

Mecanismos aún por confirmar

Los autores señalan que la cafeína podría reducir los niveles de la proteína beta-amiloide en el cerebro, mitiga la inflamación y mejora la sensibilidad a la insulina. Factores relacionados con la demencia. Aunque recalcan que esto debe considerarse todavía como una hipótesis.

