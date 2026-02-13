Realizan el primer tratamiento sin implante permanente para el infarto de miocardio

El infarto agudo de miocardio representa la primera causa de muerte a nivel mundial. Más de 700.000 pacientes se tratan anualmente, solo en Europa, con esta patología. Ahora un estudio pionero que se está coordinando entre el Hospital La Fe de Valencia y el Hospital Clínico de Valladolid podría mejorar el tratamiento. Si los resultados confirman la hipótesis de este nuevo ensayo clínico habría un cambio de paradigma en la guía de la práctica clínica internacional.

El proyecto está diseñado y codirigido por Jorge Sanz Sánchez, cardiólogo intervencionista de la Unidad de Hemodinámica del Hospital La Fe de Valencia, e Ignacio Amat Santos, cardiólogo intervencionista de la Unidad de Hemodinámica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Desde hace más de una década el protocolo más habitual en los pacientes que sufren infarto de miocardio es el de implantar stents. Como ha explicado Jorge Sanz "son estructuras metálicas que se quedan en el cuerpo para abrir la arteria de manera que pueda pasar la sangre" y "han dado resultados muy buenos". A partir de ahí, para dar un paso más en la calidad de vida de los pacientes, empezaron a pensar en alternativas que no dejaran rastro en el cuerpo y fuesen igual de eficaces que el stent. Aunque esta técnica ha salvado millones de vidas, el implante permanente puede asociarse a complicaciones a largo plazo, como la reestenosis o la trombosis del stent.

De esta manera, surgió la idea de aplicar un tratamiento pionero que consiste en liberar el fármaco en la zona de la arteria que está obstruida. Según ha indicado Sanz, "cuando el paciente tiene la arteria cerrada se le aplica un balón que se hincha durante un minuto, abriendo la arteria y liberando un fármaco" añadiendo que "una vez se realiza el proceso el balón se deshincha y se retira del cuerpo con lo que no se deja ningún tipo de metal dentro de las arterias del corazón".

"Si conseguimos demostrar que es mejor que el tratamiento actual sería una buena noticia para los pacientes de infarto", ha afirmado Sanz. El ensayo clínico va a incluir a unos 1.400 pacientes que llevarán un seguimiento durante tres años. El proyecto es posible gracias a una beca de fondos de la Unión Europea y se está realizando en 41 centros comunitarios: 30 en España y 11 en Francia e Italia.

Programa Copernican

Copernican es el primer ensayo clínico aleatorizado que comparará los resultados clínicos del uso de balones farmacoactivos (BFA) frente al implante de stent farmacoactivo (SFA) en pacientes que presentan infarto agudo de miocardio con elevación del segmento.

El Hospital La Fe y el Hospital Clínico Universitario de Valladolid han logrado una financiación europea de 3.1 millones de euros del programa europeo ERA4Health Fostering a European Research Area for Health de Horizonte Europa cuyo objetivo es potenciar la investigación colaborativa transnacional en áreas prioritarias que aborden las necesidades de salud pública europea. La financiación recibida se otorga a través de un proceso competitivo de carácter internacional que evalúa la calidad y el impacto de las propuestas.

