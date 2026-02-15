El preocupante aumento de las infecciones de transmisión sexual en España impulsa Punto ITS

Según el último informe de vigilancia epidemiológica, en 2024 se notificaron más de 37.000 casos de gonorrea, casi 42.000 de clamidia, cerca de 12.000 de sífilis y alrededor de 2.000 de linfogranuloma venéreo (LGV). Desde 2001, los casos de ITS han aumentado de manera sostenida, y algunas infecciones han multiplicado sus diagnósticos por cuatro. Este repunte afecta a cualquier persona con vida sexual activa, sin importar edad, género, orientación sexual o tipo de relación.

Uno de los problemas es que muchas ITS pueden no dar síntomas durante semanas, meses o incluso años. Esto facilita la transmisión sin que la persona lo sepa y retrasa el diagnóstico. Además, el tabú social, la falta de conversación entre parejas y la percepción de bajo riesgo dificultan aún más la prevención.

"Un problema de salud pública"

En octubre de 2025, la ministra de Sanidad, Mónica García, alertó sobre este aumento en el marco de la Jornada de sensibilización celebrada en el ministerio. "Un incremento que se ha visto en otros países de la Unión Europea y que está convirtiendo a las infecciones de transmisión sexual en un problema de salud pública", señaló.

Para hacer frente a esta situación, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y el Ministerio de Sanidad firmaron un convenio de colaboración en 2025 para mejorar la información, la prevención y la detección precoz de ITS. Fruto de este acuerdo nace Punto ITS, una plataforma web que busca reforzar la prevención, normalizar el cribado y acercar información rigurosa y accesible a toda la población.

La web ofrece datos claros sobre cómo prevenir las ITS, identificar síntomas, cuándo hacerse pruebas y a qué recursos sanitarios acudir. También ayuda a desmontar mitos y estigmas, promoviendo que la salud sexual se integre como parte del cuidado habitual de la salud.

El convenio, un paso decisivo para la salud sexual

El presidente de SEMES, Tato Vázquez Lima, explica que "este convenio supone un paso decisivo para situar la salud sexual en el lugar que le corresponde dentro de la atención sanitaria. Nuestro compromiso es acercar la información, facilitar el acceso y trabajar de forma coordinada con el Ministerio para que la población disponga de herramientas útiles, rigurosas y comprensibles".

Por su parte, Julia del Amo Valero, directora de la División de Control de VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis del Ministerio de Sanidad, subraya que "esta iniciativa refuerza la respuesta institucional frente al aumento de las infecciones de transmisión sexual, apostando por la prevención, el diagnóstico precoz y la información veraz como pilares fundamentales de la salud pública".

Según Juan González del Castillo, coordinador del proyecto y del Grupo de Trabajo de Infecciones en Urgencias de SEMES, "las infecciones de transmisión sexual están aumentando de forma preocupante y, en muchos casos, pasan desapercibidas porque pueden no dar síntomas durante mucho tiempo. Informarse, protegerse y hacerse pruebas cuando existe riesgo es cuidarse a uno mismo y también a los demás. Desde los servicios de urgencias vemos a diario las consecuencias del diagnóstico tardío, por lo que es fundamental normalizar la prevención, el uso del preservativo y el acceso sencillo al cribado".

El proyecto también contempla actuaciones en investigación, formación y sensibilización, así como la mejora del diagnóstico en urgencias y la coordinación en vigilancia epidemiológica y estudio de contactos, elementos clave para frenar la expansión de estas infecciones.

Punto ITS pretende reforzar la idea de que la salud sexual es parte integral del bienestar general, promoviendo decisiones informadas y responsables, sin estigmas y basadas en evidencia científica.

