Un estudio realizado afirma que los reinfectados por coronavirus no contagian otra vez

Un grupo de investigadores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Kansas ha llevado a cabo un estudio preliminar en el que han comprobado que gatos expuestos al coronavirus no han transmitido el virus a otros felinos que no habían experimentado la enfermedad. El estudio todavía no ha sido revisado por pares, pero sus autores afirman que los resultados obtenidos pueden servir para futuros estudios que tengan enfoques inmunológicos para prevenir y tratar el coronavirus.

Según la teoría de los especialistas los resultados obtenidos podrían significar que los reinfectados por coronavirus no contagiarían de nuevo la enfermedad. El estudio se ha hecho con gatos porque, según afirman los investigadores, análisis anteriores ya han demostrado que estos animales son sensibles al coronavirus.

El estudio ha constado de dos investigaciones independientes en las que los gatos que se habían infectado de coronavirus anteriormente se volvieron a exponer al virus 21 días después de la primera exposición y por lo tanto se reinfectaron. Después, se realizaron necropsias a los 4, 7 y 14 días del segundo contagio. También se examinaron las cavidades nasal y orofaríngea de los felinos para detectar posible ARN Viral. Los gatos reinfectados se mezclaron con otros que no habían padecido la enfermedad y estos últimos no la desarrollaron.

Según sus conclusiones, la reinfección por coronavirus es posible pero "los niveles de diseminación del virus fueron insuficientes para la transmisión".