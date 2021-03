Estos son los efectos secundarios de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca detectados en España

Un nuevo informe elaborado por la Agencia Española de Medicamentos y el Sistema Español de Farmacología trata sobre los reacciones que han presentado a la vacuna del coronavirus las personas que ya han sido vacunadas.

Han dejado claro que los efectos "se producen tras la vacunación y no se pueden considerar reacciones adversas debidas a la vacuna".

A continuación presentamos las reacciones que han presentado las personas a las diferentes vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca:

Efectos vacuna Pfizer

La vacuna de Pfizer es de las que más dosis se ha administrado, por lo tanto, la que más notificaciones ha registrado. Hasta un total de 5.736, lo que correspondería a 204 por cada 100.000 dosis administradas, el 0,2% del total de dosis.

Entre las reacciones más frecuentes está:

- Fiebre

- Dolor en el brazo donde se ha vacunado

- Mareos

- Dolor de cabeza

- Dolores musculares o de articulaciones.

- Diarrea

- Vómitos

Los dos últimos síntomas son las nuevas incorporaciones de este informe, que no estaban recogidos en informes anteriores.

Efectos vacuna Moderna

Moderna es la segunda vacuna que más se ha administrado en España. De las personas vacunadas aparecieron unos 430 casos de personas que notificaron tener reacciones a la vacuna, lo que supone 332 notificaciones por cada 100.000 dosis inoculadas (un 0,33%).

Los efectos secundarios más comunes de esta vacuna son:

- Malestar

- Astenia

- Dolor de cabeza

- Mareos

- Mialgia

- Dolores musculares

El malestar general y la astenia son dos nuevos síntomas que han aparecido en este informe.

Efectos vacuna AstraZeneca

Con la vacuna de AstraZeneca solo se está vacunando a la población entre los 18 y 55 años. También es la que menos dosis se ha administrado por lo que solo se han registrado 84 reacciones adversas, que equivalen a 69 notificaciones por 100.000 dosis (el 0,05% del total).

Entre las reacciones a esta vacuna destaca la astenia, que puede ser físico o psíquico, y se ha incluido en este informe por primera vez. Este efecto está acompañado también de otros como:

- Astenia

- Fiebre

- Dolor en la zona del pinchazo

- Dolor de cabeza

- Mareos

- Dolor en las articulaciones y músculos.

- Anafilaxia, una reacción alérgica grave que se ha presentado, pero que todavía no pueden cuantificarla porque no se han administrado demasiadas dosis y no se podría dar datos fiables.

A continuación se muestra un gráfico con los 10 efectos secundarios más comunes de las vacunas del coronavirus que se están administrando hasta ahora y en el CuentaVacunas puede consultar cuándo será tu turno de vacunación.