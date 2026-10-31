Elegir gafas basándonos en la comodidad, el gusto y la estética: “Importa ver bien y sentirnos mejor”

Hay centenares de modelos de gafas en la ópticas españolas, varían en función del material, tamaño, peso, color, estética, calidad o precio. Elegir no resulta fácil, pero en las ópticas los profesionales nos dan las claves a la hora de optar por unas u otras.

Explica Sergio Félix, óptico-optometrista: "Primero graduamos y en función de lo que veamos buscamos el tipo adecuado de cristal, luego apostamos por la comodidad, ligereza y gusto para decidir con qué montura quedarnos. La forma de la cara, el color de la tez y los ojos también son importantes para elegir un tono adecuado. Con todo, hay gente que llega con las ideas claras porque han visto un modelo que les ha gustado en una revista, tele o redes sociales y quieren ese o similar".

Argumenta Esther Santillana óptico-optometrista que dirige el Centro Óptico Clínico Losan: "Lo importante es que veas bien y qué te dejes asesorar. La gafas deben transmitir seguridad, ser cómodas y tener unas medidas estándar. A un miope no le puedes poner unas gafas grandes porque el cristal quedará horrible y aunque la montura sea preciosa no le va a gustar".

Carlos Félix es gerente de Óptica Médica Valenciana y destaca un tipo de gafa concreto: "Unas de poco peso, con mucha ligereza, un titanio, paladio y aluminio con efecto memoria ultraligero japonés. Esta montura pesa entre 8 y 9 gramos y fue elegida por la NASA porque cada gramo en el espacio equivale a un kilo".

Corregir la vista y expresar personalidad

A las consultas de los ópticos-optometristas llegan clientes de todas las edades buscando consejo para después poder elegir los modelos de gafas que más les ajustan.

María Parrilla es una biotecnóloga madrileña: "Yo uso lentillas y gafas indistintamente. Soy miope con muchas dioptrías y mis cristales son reducidos. Estoy buscando una montura que sea neutra para que me vaya con todas las prendas de vestir. Quiero algo ajustado de precio, que no pese y que sea tendencia".

Noelia Zanón es una artista valenciana que en la óptica se prueba ocho modelos diferentes: "Me gusta llevar unas gafas con sello y actitud. Yo soy cantante y busco monturas acordes con mis facciones. Según para el uso que le de me pongo unas u otras, me gusta que sean cómodas, que no pesen. Hay quien se decanta por lo clásico, yo a veces me siento más locochona y apuesto por la pasta y el color, aunque si estoy en casa prefiero algo ligero".

Hablando de moda y tendencia, Esther Santillana comenta: "Las gafas de sol pasan a un segundo plano, son estilismo puro y duro. Hay gente que aunque no necesite gafas, las lleva, viste mucho. Es un producto de moda, pueden ser de pasta o metal y las eligen para combinar según la ropa que llevan. Hay gente a la que no le gusta pintarse y lleva unas gafas maravillosas. Son marcos que engrandecen la mirada y la cara".

Opciones hay a disposición para maximizar confort y visión. El toque personal lo pone cada uno. A la hora de elegir, importa ver bien y sentirse mejor.