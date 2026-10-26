Los errores más comunes al volver a la rutina deportiva después del verano

La vuelta a la rutina después del verano también se nota en el gimnasio y en las calles. Tras varias semanas de descanso o de menor actividad física, muchas personas retoman el deporte con ganas de recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, volver a entrenar al mismo ritmo que antes de las vacaciones puede ser un error.

La clave está en la progresión y en no querer volver a empezar al nivel que estábamos antes de parar. Jordi Notario, entrenador de Clubs DIR en Barcelona, recomienda comenzar de forma gradual y adaptar el esfuerzo a la condición física de cada persona. En el caso de quienes vuelven a correr, una opción es alternar caminatas y carrera durante una o dos semanas, antes de aumentar progresivamente la carga de entrenamiento.

Otro de los errores habituales es centrarse únicamente en el ejercicio cardiovascular y dejar de lado la fuerza. "Incorporar uno o dos días semanales de trabajo muscular puede ayudar a preparar el cuerpo para las exigencias de la actividad deportiva", explica Jordi Notario.

El calentamiento óptimo también es fundamental antes de empezar. Además, los estiramientos pueden contribuir a la relajación muscular y formar parte de la recuperación después del ejercicio.

El equipamiento, otro factor clave

Elegir unas zapatillas adecuadas es otro aspecto importante para volver a correr con seguridad. La amortiguación y la estabilidad deben ajustarse a las necesidades de cada deportista. No existe un modelo universal: factores como el peso, el ritmo, la velocidad y la distancia influyen en la elección, por lo que cada pie, cuerpo y objetivo son diferentes en cada uno y no existe el modelo perfecto.

La ropa también cuenta. Apostar por prendas cómodas y transpirables ayuda a entrenar sin molestias. "Aunque no mejora directamente el rendimiento, sí puede evitar incomodidades durante el ejercicio", puntualiza nuestro entrenador.

En definitiva, recuperar la rutina deportiva exige paciencia, constancia y una progresión adaptada a cada persona.