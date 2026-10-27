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Cosmeticorexia: la obsesión de adolescentes por el skincare y productos anti-edad

Los expertos alertan que a corto plazo puede ocasionar dermatitis, alergias o descamación de la piel.

Una mujer dándose crema

Cosmeticorexia: la obsesión de adolescentes por el skincare y productos anti-edad | Europa Press

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Marta Sasot
Marta Sasot
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"¡Amo, amo este serum!", acompañadme a conocer todo mi skincare! Son frases reales pronunciadas por niñas de 10 años en sus redes sociales. Relatan con todo lujo de detalles sus rutinas de cuidado de la piel y todo el arsenal de productos anti-edad que utilizan; desde cremas hidratantes a contorno de ojos. Acumulan miles de seguidores y de reproducciones. Los expertos alertan de que algunos de estos perfiles tienen una verdadera obsesión por estos productos y eso tiene un nombre: la cosmeticorexia.

"Estamos hablando de personas muy jóvenes, incluso niños o niñas, que empiezan a utilizar productos de cosmética como si fueran adultos de una manera obsesiva y compulsiva", relata el doctor Lopez Gil experto en dermatología.

Según los expertos por el momento se desconocen las consecuencias que puede tener esta tendencia en un futuro.

"Hay que pensar que la industria farmacéutica y cosmética realiza pruebas en las pieles maduras adultas de los productos que después comercializan. Obviamente la ley prohíbe hacer esas pruebas en pieles infantiles. Que esos niños utilicen estos productos no sabemos qué consecuencias pueden tener a largo plazo, ya que son productos químicos y debido al grosor de la piel de un niño, puede tener absorción de esos químicos, que no sabemos cómo puede afectar a su desarrollo futuro.

Lo que sí que advierten es de lo que puede suceder a corto plazo.

"La piel de un niño es más vulnerable a la aparición de alergias o de intolerancias. Por tanto, utilizar productos de cosmética puede ocasionar alergias que hasta esa fecha no habían aparecido. Puede tener consecuencias como, por ejemplo, que se produzcan irritaciones, dermatitis, descamación, picores y eso puede empezar por la cara y extenderse al resto del cuerpo", añade el dermatólogo.

Los médicos inciden en la importancia de que los padres estén pendientes de los pequeños.

Es muy importante que los progenitores estén muy concienciados de ello y deben explicarle a los niños que no tiene edad para utilizar según qué productos”.

Los profesionales aseguran que la cosmeticorexia puede conllevar también un Impacto psicológico: puede generar ansiedad, baja autoestima, frustración, alteración de la imagen corporal y, en casos graves, rechazo a mostrarse en público o acudir a la escuela sin maquillaje.

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